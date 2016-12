Kaj se v soboto, 24.12., dogaja na Štajerskem?

* Na božični večer bodo po vsej Štajerski potekale polnočnice. Polnočno mašo v celjski stolnici bo vodil celjski škof Stanislav Lipovšek, ki želi miru, spoštovanja in sodelovanja.

Sicer pa danes v Celju na Glavnem trgu pripravljajo koncert skupine Dixieland. Že dopoldne pa v več celjskih lokalih pripravljajo ustvarjanja božičkovih daril za najmlajše.

* Še danes je na Božičkovem sejmu v Slovenski Bistrici na voljo praznična ponudba različnih lokalnih izdelkov. Prav tako praznično bo na grajski tržnici pred Bistriškim gradom, kjer bodo za vzdušje poskrbeli še člani okteta Planika.

Tradicionalne žive jaslice prirejajo v Studenicah. Prva predstava bo dve uri pred polnočjo, v prihodnjih dneh bo še nekaj ponovitev.

Ponekod na božični večer prirejajo tudi pohod z baklami k polnočnicam. Tako bo pohod na Bukovec, Tinje, Tri kralje, Vrhole pri Laporju ter na Črešnjevec.

* V predprazničnih dneh se vrstijo številne tržnice z bogato ponudbo prazničnih dobrot in daril. Ena takšnih bo dopoldne v Šmarju pri Jelšah. Praznične dobrote bodo na voljo tudi na tržnici v Rogaški Slatini. Tam bo božično pecivo in kruh poskrbelo Društvo Gaja.

Skrivnost nocojšnjega večera bodo z živimi jaslicami uprizorili pri starem koritu v Pristavi pri Mestinju. Po končani predstavi se bodo z baklami odpravili k polnočnicam k sveti Emi. Tudi po številnih drugih cerkvah v Obsotelju in na Kozjanskem bodo nocoj polnočnice. Božične maše bodo marsikje že kakšno uro prej.

* Brezplačni božični rock koncert bo drevi v konjiškem Patriotu. Nastopila bo lokalna skupina 500m. Gost pa bo Lean Kozlar Luigi, obalni pevec, avtor in multi instrumentalist.

* Prižiganje svečk pred farno cerkvijo bodo drevi pripravili v Žičah.