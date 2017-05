Kaj se v soboto, 20.5., dogaja na Štajerskem?

* Današnje praznovanje oplotniškega občinskega praznika bo minilo ob tekmovanju za najboljšega strelca Lovske družine Oplotnica, srečanju starejših občanov, zvečer bo Dalmatinski večer s klapo in ansamblom.

V sklopu praznovanja bodo obeležili tudi 20-letnico Turističnega društva Oplotnica.

* V Zrečah bodo združeni zbori dekanije Žalec in Polzele prvič izvedli kantato, za katero je besedilo napisala Zdenka Serajnik.

* V Novi Cerkvi pripravljajo dopoldne že 6. tekmovanje v kuhanju golaža pred gasilskim domom.

V dvorani Celjskega sejma bo danes tradicionalno srečanje šoferk – voznic tovornjakov in avtobusov Slovenije. Srečanje pripravljajo že 8. leto zapored, pripravljajo pa tudi nekatere spretnostne igre ter zabavo z ansamblom Simona Gajska.

* Na Šentjursko. Brezplačne ustvarjalne delavnice z Manjo Koren Kodele pripravljajo dopoldne v avli Ipavčevega kulturnega centra. Letni koncert Folklorne skupine Blagovna bo zvečer v prostorih šole na Proseniškem.

Učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Slivnica pri Celju letni koncert pripravljajo v Gorici pri Slivnici.

* Magija gline je naslov razstave, na ogled katere vabijo dopoldne v center domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici.

Na Zgornji Polskavi in v okolici bo kolesarska prireditev – 1. Keršičev kolesarski krog. Blizu 20 kilometrov dolga kolesarska pot je primerna za rekreativne kolesarje od 7. leta naprej. Start bo pri gostišču Golob. (če bo dež, bo prireditev v nedeljo).

V cerkvi Sv. križa v Zgornjih Poljčanah bo popoldne koncert ob 10. obletnici delovanja otroškega pevskega zbora Mlada srca. Kot gostje bodo sodelovali še pevci Pevskega društva svete Cecilije župnije Poljčane ter Mladinski pevski zbor župnije Stoperce.

* Kozje bo v znamenju Koze, zmaja in folkloristov. Obeta se zanimivo folklorno dogajanje, prvo slovensko srečanje zmajev, odprta kozjanska kuhinja in pestra ponudba tržnice kozjanskih dobrot.

V Podčetrtku bo pri gasilskem domu praznovanje praznika KS in majska noč z ansamblom Jug. Pred prireditvijo bo gasilsko tekmovanje za memorial Franca Renierja.

V Bistrici ob Sotli Javni sklad za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah pripravlja območno sre-čanje odraslih pevskih zborov.

V Šmarju dopoldan zaključujejo s podelitvijo bralne značke najmlajšim bralcem. Dogodek bo popestrila gledališka predstava.