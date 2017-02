Kaj se v soboto, 18.2., dogaja na Štajerskem?

* Na Rogli bo ‘Dan smučarskega teka’. Tam so v letih 2009 in 2011 že gostili tekme svetovnega pokala v teku na smučeh, zdaj pa je omenjen šport dobil nov zagon. Ustanovili so namreč Tekaški smučarski klub Rogla.

* Na celjskem sejmišču danes in jutri pripravljajo dva kulinarična festivala – festival kave ter hrane in pijače. Na že drugem festivalu kave bo več kot 30 ponudnikov in še več različnih blagovnih znamk kave ter vsega kar potrebujemo za njeno odlično pripravo. Številne goste pričakujejo tudi v sklopu festivala Kulinart.Vstop na oba festivala je brezplačen. Bo pa celjsko sejmišče danes gostilo tudi mednarodni razstavi psov vseh pasem.

* Zdaj pa na Bistriško. Lutkovna predstava bo dopoldne na ogled v domu Svoboda v Slovenski Bistrici.

Rdeči križ prireja humanitarno akcijo Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? – in sicer v trgovskem centru Mercator Slovenska Bistrica.

Jaz pa u gorco grem je naslov etnološkega večera, ki ga prireja TD Zgornja Ložnica z Ložniškimi ufarcami nocoj v domači večnamenski dvorani. Ponovitev bo še jutri popoldne.

Na tržnici v Poljčanah bo dopoldne pustno-koledniška prireditev z gosti. Prirejajo Košutini koledniki Folklornega društva Košuta Poljčane.

* Ustvarjalne delavnice dopoldne pripravljajo v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju. Namenjene so otrokom od 4. leta naprej, spoznavali pa bodo likovne tehnike in materiale ter se za dobri dve uri popeljali v svet domišljije.

* Oder konjiškega prireditvenega centra Patriot bo nocoj zavzela priljubljena slovenska skupina Tabu.

* Na Ptuju se začenja letošnje Kurentovanje. Dopoldne bodo na otvoritveni slovesnosti predali mestno oblast princu karnevala, kasneje bo povorka s prikazi etnografskih likov.

* Romantično zaljubljeno pa bo nocoj v rogaškem dvorcu Strmol. Valentinov koncert pripravlja citrarka Barbara Kobula, ki je tudi odlična vokalistka.