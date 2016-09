Kaj se v soboto, 17.9., dogaja na Štajerskem?

ŽALEC/PREBOLD/ZREČE

* Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez se bo danes mudil v Žalcu, Preboldu in Zrečah. Med drugim bo obiskal novo fontano piva in stojnico Voda – ustavna pravica, preizkusil se bo v obiranju hmelja na star način in sodeloval na okrogli mizi 25 let Slovenije – pogled generacij.

ŠENTJURSKO

* S svečano akademijo bodo obeležili 40 let delovanja šentjurske knjižnice. Osrednja slovesnost ob jubileju bo popoldne v Ipavčevem kulturnem centru.Slavnostni govornik bo minister za kulturo Anton Peršak. Že dopoldne pa ob knjižničnem jubileju pripravljajo otroško pripovedno predstavo Kam, pa kam, potepuška jopica?.

* Večer pa bo v Šentjurju koncertno obarvan. Zasedba Sekstakord ob peti obletnici delovanja in izidu prve zgoščenke pripravlja koncert v Dvorani šentjurskih olimpijcev. Na odru se jim bodo pridružili kvintet Dori, Ylenia Zobec in ansambel Roka Žlindre.

BISTRIŠKO

* V Leskovcu in Starem logu praznujejo krajevni praznik. Ob tej priložnosti pripravljajo blagoslov novega križa in popoldne odprtje prenovljenega igrišča.

* Prav tako praznujejo na Črešnjevcu. Dopoldne prirejajo ribiško tekmovanje, zvečer pa zaključno prireditev s kulturnim programom. Podelili bodo priznanja zaslužnim krajanom in pokale za osvojena mesta v športnih tekmovanjih. Nato bo še koncert Tinkare Kovač in za njim druženje ob dobrotah aktiva kmečkih žena.

* Na Spodnji Polskavi bo regijski seminar za dirigente in predvodnike godb na pihala.

CELJE

* V Celju pripravljajo danes sejem unikatnih izdelkov. V tamkajšnjem mladinskem centru pa V.S. produkcija pripravlja avdicijo za mlade in bodoče manekene.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Na Pilštanju in v Lesičnem bodo obeležili 550-letnico šolstva v teh krajih. Mogoče si bo ogledati učilnico iz povojnega časa, razstavo z likovne kolonije Pilštanj, predstavili bodo monografijo 550 let osnovne šole Pilštanj – Lesično. Osrednja slovesnost bo dopoldne v Lesičnem. Slavnostna govornica bo ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

* Spomin na pokojnega dr. Jožeta Pučnika bodo dopoldne obudili na Boču. Pred tradicionalnim pohodom bodo v Zgornji Kostrivnici odkrili spominsko ploščo. Slovesnosti se bo udeležil tudi Janez Janša.

* V Donački Gori pa bo predavanje o sladkorni bolezni.

KONJIŠKO

* 70-letnico delovanja Lovske družine Slovenske Konjice bodo obeležili pri lovski koči na Štepihu. Po svečanem delu, ki se ga bo udeležilo tudi več povabljenih gostov, bo čas še za druženje in zabav.

* Na Liptovski v Slovenskih Konjicah bodo odprli trgovino Petka. Trgovina je del družinskega podjetja, ki je na Konjiškem prisotno že sedem let. Poslovalnico so prenovili in razširili. * Popoldne bo v starem mestnem jedru Konjic pasuljada. Zvečer še brezplačen koncert z Adijem Smolarjem.

* Test hoje na dva kilometra dopoldne na stadionu v Slovenskih Konjicah.

ZREŠKO

* V sklopu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bodo popoldne v Zrečah pripravili več aktivnosti. Odpravili se bodo na vodeno skupinsko vožnjo s kolesi, in sicer izpred gasilskega doma. Na bližnjem parkirišču bo prostor za rolanje, pripravo zdravih sadnih napitkov in risanje s kredami po cesti. Ob tem bo tudi javna razprava ter predstavitev rezultatov delavnice na temo Celostne prometne strategije Občine Zreče.

* Tekmovanje gasilskih dvojic – Fire combat, za pokal Zreč in pokal Gasilske zveze Slovenije, popoldne pred zreškim gasilskim domom.