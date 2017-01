Kaj se v soboto, 14.1., dogaja na Štajerskem?

* V Domu starejših Šentjur so končali še eno pomembno naložbo. Obnovili so vhod, recepcijo, kavarno, domsko jedilnico preuredili v restavracijo tudi za zunanje goste in pridobili nekaj novih prostorov. Tudi za dva povsem nova, sodobna koncepta dela. Slovesno bodo nove prostore namenu predali dopoldne, ko pripravljajo tudi druženje s stanovalci in svojci.

* Tradicionalni 39. pohod po poteh Pohorskega bataljona bo danes. Organizatorji bodo pohodnike tudi tokrat iz Zreč z avtobusi odpeljali do koče na Pesku, od tam pa se bodo udeleženci dogodka peš podali proti Osankarici. Pohodnike bodo sicer iz Kota popoldne z organiziranim prevozom vozili tudi nazaj proti Zrečam, kjer bo v športni dvorani še zaključna prireditev z ansamblom Toti Štajerci. Med pohodniki bodo tudi planinci iz Poljčan in Makol.

* Poročni sejem danes in jutri prirejajo na Turistični kmetiji Goričan v Gaberniku na Zgornji Polskavi. Na sejmu se predstavijo številni lokalni ponudniki.

V prostorih kmetijsko svetovalne službe v Slovenski Bistrici bo dopoldne izobraževanje za kmetovalce. Tokrat bo Dan drobnice, predavala bo Nataša Unuk.

* Oh happy day je naslov nocojšnjega dobrodelnega koncerta Lions kluba Rogaška Slatina. Zbrana sredstva bodo namenili slepim in slabovidnim otrokom in študentom iz lokalnega okolja.

* Muzej novejše zgodovine in Hiša kulture Celje z novim koncertom abonmaja za otroke stopata v deveto leto sodelovanja. V Hermanovem brlogu bodo gostili pevke dekliškega noneta Gimnazije Celje – Center

Celjska gledališka šola pa v Slovenskem ljudskem gledališču Celje pripravlja uprizoritev gledališke predstave ‘Dogodek v mestu Gogi’.

* V Mariboru bodo razglasili Boba leta 2016 časopisne hiše Večer.