Kaj se v soboto, 13.5., dogaja na Štajerskem?

* Najprej poglejmo na Bistriško. Društvo vinogradnikov Ritoznoj prireja 7. vinogradniški pohod po Ritoznoju. Med potjo bodo okušala vina in spoznali bistriške vinogradnike ter si ogledali potomko najstarejše vinske trte na svetu, ki raste pri cerkvi sv. Marjete v Ritoznoju.

Območna revija odraslih pevskih zborov Poj z menoj, prijatelj moj, bo nocoj v OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Medobčinsko srečanje upokojencev bo dopoldne v telovadnici osnovne šole v Poljčanah. Zbrali se bodo upokojenci iz občin Sl. Bistrica, Poljčane in Oplotnica.

Topolčnikov memorial – tekmovanje v judu pa bo v športni dvorani Sl. Bistrica.

* V Celju bo danes osrednja prireditev letošnjega 32. mednarodnega mladinskega pevskega festivala – V Celjskem domu bo nastopilo več kot 1.000 otrok iz Slovenije, Rusije, Madžarske, Hrvaške in Slovaške.

Na Glavnem trgu pa bodo uradno odprli četrti Teden ljubiteljske kulture Naj se vidi in sliši, nastopilo več različnih društev iz Celja in okolice.

* Tudi na Šentjurskem bo danes v ospredju ljubiteljska kultura – koncert ob 40. obletnici ženskega pevskega zbora pripravljajo. Vokalna skupina Kresnice pa pripravlja že tradicionalni letni koncert, ki bo zvečer v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici.

* Kinološko društvo Zreče za ljubitelje psov in športne discipline agility danes v Zrečah prireja 4. tekmo za državno prvenstvo in kvalifikacije za svetovno prvenstvo v agilitiju.

* Test hoje na dva kilometra bo dopoldne na konjiškem stadionu organiziral konjiški Zdravstveni dom. Udeležencem bodo svetovali, kako izboljšati fizično pripravljenost

* V šmarskem kulturnem domu že drugi dan poteka Festival amaterskega in neodvisnega filma. Današnje dogajanje se začenja z dopoldansko ustvarjalno delavnico o nastajanju igranega filma. Večer bo v znamenju tekmovalnih filmov. Najboljšim po izboru strokovne komisije bodo podeljene nagrade.

V Kozjem bodo popoldan praznovali florjanovo. Ob prazniku zavetnika gasilcev se bodo gasilci občine in drugi družili pri gasilskem domu v Kozjem.

* V Šentjurju pa se bo danes zbralo približno 300 atletov. Na 14. atletskem mitingu se bodo merili tako v članski konkurenci kot tudi mladi, med prijavljenimi pa je kar nekaj odličnih tekačev.