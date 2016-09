Kaj se v soboto, 10.9., dogaja na Štajerskem?

KONJIŠKO

* V Konjicah v vinorodnih Škalcah bo danes naznanitev trgatve. Tam bodo po starih običajih premierno obrali nekaj vrst. V času prireditve si bo mogoče brezplačno ogledati vinsko klet Zlati grič. Za veselo vzdušje bodo skrbeli člani konjiške Godbe na pihala, skupina Kvariton in Pohorski klatež. Za najmlajše trgače pripravljajo tudi grozdne ustvarjalce.

ŠENTJURSKO

* Člani Turistično-olepševalnega društva in Mestne skupnosti Šentjur to dopoldne pripravljajo čistilno akcijo Očedimo Šentjur!. Zbrali se bodo zjutraj za Občino in Hruševcu. Po koncu dopoldanske akcije bo pogostitev v gasilskem domu.

* V šentjurskem IKC pa bo zvečer na ogled glasbena komedija v izvedbi SNG Nova Gorica in Gledališča Koper PAŠJON.

ZREŠKO

* Na Zreško. Caravaning Club Slovenija, edino slovensko registrirano društvo avtodomarjev, v teh dneh na Rogli obeležuje 15 let delovanja. Osrednjo svečanost pripravljajo popoldne.

* Družine se to jutro iz Zreč podajajo peš na Roglo. Zbrali se bodo pri gasilskem domu, pohod bo preko Gorenja na Planino in preko Rogle do Resnika ter nazaj do Zreč trajal okoli osem ur.

OPLOTNIŠKO

* Danes in jutri občanka Oplotnice Antonija Potnik praznuje 102. rojstni dan. Danes ji bodo voščile članice oplotniškega Rdečega križa, župan Matjaž Orter in drugi. Jutri bo praznovala z najbližjimi. Povejmo še to: do letos, torej dobrih 100 let, je rojstni dan vselej slavila 11. Septembra. Pred kratkim pa so v več kot sto let stari krstni knjigi članice Redečega križa ugotovile, da je v resnici rojena dan prej.

VITANJSKO

*Člani Društva upokojencev Vitanje se bodo popoldne zbrali na pikniku ‘pri Mastnjaku’

BISTRIŠKO

* V Slovenski Bistrici bo ves dan živahno na Podobah bistriških domačij. Na ogled bodo starodobniki, nastopili bodo ljudski pevci, godci in folkloristi. Pripravljajo številne delavnice in zanimive prikaze obrti in običajev. Prav tako vabijo na tržnico na ogled gradu ali centra domače in umetnostne obrti.

* Posebej velja omeniti še prireditev za otroke – 5. Fridin rojstni dan. Tokrat bo obarvan z znanostjo, saj gostijo Hišo eksperimentov z znanstvenim šovom, pa še vrsto drugih zanimivosti. Premierno bodo tudi predstavili Fridino pesem in nov videospot.

* Lovska družina Poljčane praznuje 70-letnico ustanovitve. Slavje bo v lovski koči v Studenicah ves popoldan.

* Na Črešnjevcu bo medvaški turnir v malem nogometu. Na Pragerskem bo dopoldne krajevni rekreativni teniški turnir.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Terme Olimia danes z veliko zabavo v Podčetrtku praznujejo 50 let. V športni dvorani bo igral Ansambel Donačka, pekli bodo vola in razrezali torto velikanko.

* Območno srečanje ljudskih pevcev in godcev bo na Pilštanju pri Lesičnem

CELJSKO

* Na Stanetovi ulici v Celju bodo danes otroške delavnice. Pri drevesni hiši v mestnem parku pripravljajo slikarsko delavnico za osnovno- in srednješolce, v mladinskem centru pa lego robotiko. Najmlajši bodo ustvarjali različne konstrukcije iz Lego kock.