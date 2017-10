Kaj se v ponedeljek, 9.10., dogaja na Štajerskem?

* Gradbeno podjetje iz Sežane je že začelo graditi kolesarsko pot med Celjem in Laškim. Kot pojasnjujejo na celjski občini, gre za del projekta izgradnje regionalnih in državnih kolesarskih povezav, zato bo to velika pridobitev. Izgradnja bo stala 3,8 milijona evrov, financirala pa jo bo država.

* Na Gimnaziji Slovenske Konjice bo danes zaključni dogodek projekta Dnevi evropske kulturne dediščine. Letošnja tema je bila Voda – od mita do arhitekture. Dijaki so v septembru na to temo ustvarjali z mentorji iz gimnazije in zunanjimi gosti.

* Bistričanka Zlatka Dreo bo nocojšnja gostja v bistriški knjižnici. Predavala bo o pomenu kritike in pohvale. Ne pretirana kritika ne pretirana hvala ni dobra in vodi k napačnim prepričanjem o samem sebi, meni predavateljica.

Brezplačno usposabljanje računalniške pismenosti za odrasle se začenja na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici.

* Prvenstvo v krosu za osnovnošolce pripravljajo člani domačega atletskega kluba v Šentjurju. Šolarji iz občin Šentjur in Dobje bodo tekli v Športnem parku Šentjur.

* V Knjižnici v Podčetrtku bo popoldne pravljična urica in začetek predšolske bralne značke.