Kaj se v ponedeljek, 8.5., dogaja na Štajerskem?

* Teden, ki ga začenjamo, bo na širšem Celjskem v znamenju obiska predstavnikov slovenske vlade. Savinjsko regijo bodo obiskali jutri in v sredo, med drugim bo več dogodkov tudi v Celju, Sl. Konjicah, Zrečah, Šentjurju in Rogaški Slatini.

* Danes se po Sloveniji začenja tradicionalni teden Rdečega križa. V tem tednu pripravljajo različne aktivnosti, ki so objavljene na njihovi spletni strani in v lokalnem časopisu Novice.

Danes denimo Krajevna organizacija Rdečega križa Vešenik-Brdo za krajane pripravlja meritve krvnega tlaka in sladkorja ter holesterola v krvi. Meritve bodo to dopoldne v domu krajanov v Vešeniku.

* V bistriški knjižnici bodo nocoj gostili Zlatko Dreo, ki bo predavala o poslovnem bontonu za vsakdanjo rabo.

V Studenicah bo dopoldne tečaj temeljnih postopkov oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

* V Celju v Narodnem domu pomladni koncert Mladinskega simfoničnega orkestra Glasbene šole Celje