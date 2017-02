Kaj se v ponedeljek, 6.2., dogaja na Štajerskem?

* Slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku bo nocoj v Bistriškem gradu. Ob tej priložnosti bo Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica vročila javna priznanja Štefana Romiha za delo na področju ljubiteljske kulture v omenjenih občinah.

V knjižnici v Slovenski Bistrici pa bo nocoj meditacija s kristalnimi instrumenti in predstavitev knjige Petre in Uroša Dobnikarja Šola luči – Pot do resnice.

V knjižnici v Poljčanah bodo otroci prisluhnili pravljici Vsak po svoje.

* Pred kulturnim praznikom bo Šmarje pri Jelšah že nocoj v znamenju kulture. Arhitekta dr. Živa Deu bo skozi izbrano gradivo predstavila znamenite ljudi, ki so s svojim znanstvenim ali ustvarjalnim delom zaznamovali slovenski kulturni prostor. Hkrati bodo na ogled postavili razstavo Arhitektura domov znanih Slovencev. V kulturnem programu bosta sodelovali glasbenici Kaja Bicskey in Urška Roškar.

Kulturno obarvan večer bo tudi v Rogaški Slatini. V knjižnici pripravljajo literarni večer, kjer bo novo pesniško zbirko predstavila Erna Ferjanič, članica literarnega društva Sončnica. Likovno umetnico in literarno ustvarjalko širša javnost pozna po številnih dogodkih, ki jih je Slatinčanka organizirala v domačem kraju in bližnji okolici.

* Še v Celje. Na Ljudski univerzi bodo popoldne predstavili priročnik ‘Moje svetlobno telo’, ki ponuja vaje in rituale za razvoj zavedanja kot tudi za energijsko čiščenje in zaščito.