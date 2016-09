Kaj se v ponedeljek, 5.9., dogaja na Štajerskem?

BISTRIŠKO

* V Poljčanah bo popoldne svečano odprtje zbirnega centra za odpadke.

S popoldanskim uvodnim srečanjem se v Slovenski Bistrici začenja učna delavnica Šola zdravega hujšanja. Srečanje bo v Zdravstvenem domu, delavnica poteka pod okriljem Cindi Slovenija.

CELJSKO

* Teden se bo v Celju in okolici začel zelo mirno. Bodo pa vse oči uprte v Žalec, kjer bodo danes podrobno predstavili in odprli fontano piv zeleno zlato. Gre za novo pridobitev, ki so si jo v občini zamislili potem, ko so denar dobili od davka iger na srečo, saj je tamkajšnji občan pred meseci zadel večji dobitek.