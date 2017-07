Kaj se v ponedeljek, 31. julija, dogaja na Štajerskem?

*Dela na krožišču in objektih pri gradnji nove trgovine Jager v Celju, potekajo brez težav. Trgovina Jager naj bi vrata odprla konec leta, prostor pa urejajo na kompleksu nekdanjega podjetja Aero.

Do jeseni bodo zgradili tudi novo krožišče pri IV. Osnovni šoli Celje, vse do jeseni pa bo na tem delu Dečkove ceste postavljenih tudi več cestnih zapor.

*Na Bistriškem bo letos že 23. akcija ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2017. Kdor želi sodelovati, dobi prijavnico na bistriškem TIC-u. Prijave še zbirajo, a rok se počasi izteka.

*V Strelskem centru Gaj na Pragerskem se ta teden v sredo začenja Evropsko prvenstva in Svetovni pokal v streljanju s puško in z zračno puško. Na njem bo do 10. avgusta tekmovalo 950 strelcev.

*Na Spodnji Polskavi se začenja petdnevni Oratorij. Naslovili so ga Dotik nebes.