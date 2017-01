Kaj se v ponedeljek, 30.1., dogaja na Štajerskem?

* Predstavniki prostovoljnih gasilskih društev, ki deluje na območju zreške občine, in Gasilske zveze Zreče-Vitanje, bodo popoldne z Občino Zreče podpisali pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja za leto 2017. Svečani dogodek bo v prostorih Hotela pod Roglo.

* V Narodnem domu v Celju bodo danes slavnostno razglasili športnika in športnico leta, ter najboljšo športno moško ter žensko ekipo. Prireditev bo neposredno prenašala tudi lokalna televizija.

* Predavanje S kolesom po strehi sveta avanturističnega kolesarja Simona Eržena bo nocoj v knjižnici v Slovenski Bistrici. Simonova kolesarska destinacija v lanskem juliju je bila Tadžikistan, muslimanska država v centralni Aziji, država nadvse gostoljubnih ljudi in neokrnjene narave.

V knjižnici v Poljčanah bodo otroci na uri pravljice spoznali Zmedo v pravljični deželi.

* Večer aforizmov in satire pripravljajo v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Domačin Jože Mastank – Marjan bo predstavil svojo novo knjigo aforizmom, nato si bodo ogledali še politično satiro z naslovom: GOSPOD PREDSEDNIK, katere avtor in igralec je Žiga Čamernik.

* Kako do več navdiha, ustvarjalnosti in moči v vsakdanjem in poslovnem življenju, bodo zvečer predstavili v slatinski knjižnici. Predavala bo Aleksandra Saša Krumpak, predavateljica in terapevtka na področju osebne rasti in energetskega terapevtskega dela.