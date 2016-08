Kaj se v ponedeljek, 29. avgusta, dogaja na Štajerskem?

*V Galeriji Grad v Bistriškem gradu je še do 10. septembra na ogled domoznanska razstava o Fotografski družini Čerič. Razstava na interaktiven način prikazuje razvoj fotografije od njenih začetkov do digitalne dobe. Na ogled je postavljen izjemen fotografski material družine, ki že peto generacijo skozi fotografski objektiv beleži življenje in utrip časa na Bistriškem.

*V celjski bolnišnici bodo kri bodo dopoldne darovali policisti, paraplegiki, šoferji ter predstavniki zdravstva in nekaterih šol.

Začenja se namreč posebna krvodajalska akcija pred začetkom šolskega leta, poimenovana ‘Darujem kri za poškodovane v prometnih nesrečah’.

Več organizacij in institucij, ki se borijo za večjo varnost na cestah, se s tem odziva na pozive transfuzijskih centrov, da trenutno primanjkuje krvi

*V Celju bo danes tudi akademija ob 165-letnici ustanovitve prve slovenske založbe Mohorjeve družbe, posebno mašo bo daroval celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.