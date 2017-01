Kaj se v ponedeljek, 23.1., dogaja na Štajerskem?

* V celjski bolnišnici bodo danes javnosti predstavili novosti, ki so stopile v veljavo z novim letom, in druge zanimivosti.

* Komedija Vinka Möderndorferja predstavlja življenjski obračun para, ki se vsak po svoje spominjata istih dogodkov iz njunega skupnega življenja. Preplet prizorov iz njunih treh različnih življenjskih obdobij si bodo šmarski abonenti lahko zvečer ogledali v tamkajšnjem kulturnem domu.

Marija Artiček je bila do upokojitve likovna pedagoginja in knjižničarka v Osnovni šoli Slivnica pri Celju. Ob pedagoškem delu se je ves čas ukvarjala še z likovnim ustvarjanjem in pisanjem pesmi. Med drugim je tudi članica Literarnega društva Sončnica. Njeno literarno ustvarjanje bodo v okviru delovanja društva popoldne predstavili v knjižnici v Rogaški Slatini.

Zadnja leta so za Andrejo Avberšek potovanja postala njeno življenje. Ljubezni do spoznavanja bolj in manj skritih kotičkov sveta je povsem posvetila življenjski stil. Lanskoletne dogodivščine iz Vietnama in Kamodže bo zvečer predstavila v Podčetrtku.

* V knjižnici v Poljčanah bodo otroci nocoj prisluhnili pravljici Petelinček, kasneje pa bo tam še predavanje o moči in nemoči zdravilnih rastlin.

V knjižnici v Slovenski Bistrici pa bo drevi odprtje razstave otroških likovnih in literarnih del (ki so nastali v projektu Slovenija ima srce) ter prebiranje knjige Aneja Sama Zgodba o knjigi.