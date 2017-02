Kaj se v ponedeljek, 20.2., dogaja na Štajerskem

* Začenjajo se zimske počitnice. Štorkljina hiša v Slovenskih Konjicah bo tako od danes do petka za otroke odprta že dopoldne – potekale bodo vsakodnevne ustvarjalnice s pustno tematiko.

Brezplačne računalniške delavnice za upokojence in druge starejše občane pa bodo ta teden v Oplotnici. Mladi bodo v prostorih osnovne šole Pohorskega bataljona učili starejše osnov uporabe računalnika in mobilne telefonije.

* Ustvarjalne delavnice s knjigo v roki za vse osnovnošolce tudi letos prirejajo med zimskimi počitnicami v Pionirski knjižnici v Slovenski Bistrici.

V Knjižnici bo zanimivo tudi zvečer, ko bo literarni večer in predstavitev pesniške zbirke Na predvečer spremembe Danice Križanič Müller.

V knjižnici v Poljčanah bodo otroci popoldne prisluhnili pravljici.

Akcija darovanja krvi bo dopoldne v prostorih osnovne šole na Pragerskem.

* Učenci in dijaki v Obsotelju in na Kozjanskem bodo počitnice lahko preživeli aktivno. Do petka bodo v slatinski športni dvorani Janina različne športne aktivnosti pod vodstvom košarkarja Željka Jotiča. V Šmarju pri Jelšah danes pripravljajo pohod – najmlajši bodo okolico spoznavali z dedki in babicami.

V šmarskem kulturnem domu enkrat mesečno pripravljajo pravljične večere za odrasle. Danes se bodo pravljičarke potepale po Transilvaniji. Čeprav je ta romunska pokrajina najbolj poznana po grofu Drakuli, pa tam poznajo še številne druge zgodbe.

* Na Ptuju pa te dni za pestro dogajanje skrbijo na Kurentovanju. Danes bodo prikazali avtohtone pustne like, v Karnevalski dvorani bodo kurentovali seniorji, tja prihaja tudi Branko Đurića z Djurologijo, zvečer pa klape.

* V Levstikovi dvorani celjske knjižnice bo predavanje o tem, kako ohraniti dostojanstvo v obdobju starosti.