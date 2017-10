Kaj se v ponedeljek, 2.10., dogaja na Štajerskem?

* Najprej v Sl. Konjice. Dan odprtih vrat diagnostičnega laboratorija danes pripravljajo v zdravstvenem domu Slovenske Konjice. V sklopu dneva klinične kemije in laboratorijske medicine bodo obiskovalcem predstavili prostore in delo v laboratoriju.Po ogledu bodo obiskovalcem, ki bodo to želeli, brezplačno izdelali še osnovno krvno sliko.

Tradicionalno Konjičkovo popoldne ob tednu otroka popoldne pripravljajo v Slovenskih Konjicah – tokrat bo cirkuško obarvano.

* Turistično društvo Vitanje bo začelo z izvajanjem zimskih uric. Tečaj ročnih del bo vodila Angela Lušenc. Prvo srečanje za vse zainteresirane pa bo drevi v sejni sobi Občine Vitanje.

* Pogovorni večer z gledališko in filmsko igralko ter TV voditeljico Zvezdano Mlakar bo nocoj v Knjižnici v Slovenski Bistrici.

* V sklopu prireditev ob tednu otroka Knjižnica Rogaška Slatina za najmlajše v dvorani kulturnega centra pripravlja gledališko predstavo učencev Osnovne šole Malgaja Šentjur ‘Zvezdica zaspanka’.

V pa Šmarju pri jelšah začenjajo s študijskimi krožki ‘O spremembah za zadovoljstvo življenja’. Na prvem srečanju bo dr. Karel Gržan spregovoril o svoji novi knjigi in začrtal smer razmišljanj v tej sezoni.

* V Celju bo nocoj video prireditev o notranjem miru.