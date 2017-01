Kaj se v ponedeljek, 16.1., dogaja na Štajerskem?

* Na petih smučiščih – Rogli, Mariborskem Pohorju, Krvavcu, Voglu in Cerknem, bodo ta teden izpeljali vseslovensko akcijo Šolar na smuči. Organizatorji pričakujejo, da bo vsak dan na posameznem smučišču brezplačno smučalo od 100 do 150 otrok:

Izjava: sorsak 1601 jutranje (14 sek)

… je povedala direktorica Unior Turizma, Barbara Soršak. Ob današnjem začetku akcije bo na Rogli tudi več pomembnih gostov, med drugim tudi ambasador akcije Jure Košir in predstavnik Smučarske zveze Slovenije Roman Šturm.

* Poslovno srečanje z župani občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in ravnatelji osnovnih šol iz omenjenih občin bo dopoldne na sedežu konjiške Območne obrtno-podjetniške zbornice.

* Delavnica o spletnem nasilju bo dopoldne v Slovenski Bistrici. Sledila bo okrogla miza.

Pravljici bodo popoldne prisluhnili otroci v knjižnici v Poljčanah. V knjižnici v Slovenski Bistrici pa bo prevajalka in soavtorica Tadeja Tabitha Bradaš predstavila knjigo Kako preživeti prebujeno življenje.

V prostorih kmetijsko svetovalne službe v Slovenski Bistrici bo dopoldne izobraževanje za kmetovalce. Teme predavanja bodo: prilagajanje agrotehnike sodobnim zahtevam pri pridelavi poljščin, spoznavanje plevelov na njivah ter aktualno varstvo poljščin.

* Predstavitev knjige Laurenta Seksika Celjska Mohorjeva družba pripravlja v Levstikovi dvorani celjske knjižnice. V nakupovalnem centru Citycenter pa popoldne pripravljajo laboratorij otroške vedoželjnosti.

* Slatinčan dr. Jože Lipnik je znan kot profesor in kot publicist. Dolga leta sodeloval z mariborsko univerzo, predaval je tudi v tujini. Njegovo pedagoško delo so predstavili v zborniku., ki ga bodo zvečer predstavili v knjižnici Rogaška Slatina.

Češke, poljske in tudi madžarske pravljice za odrasle pa bodo zvečer pripovedovali v šmarskem kulturnem domu.