Kaj se v ponedeljek, 13.2., dogaja na Štajerskem?

* Samo zdravo samozavestni ljudje niso ogroženi in so sposobni sodelovanja v medosebni in družbeni raznolikosti. O tem, kako povrniti samozavest posameznika, bodo popoldne spregovorili v šmarskem kulturnem domu. Predavanje o osnovah samozavesti pripravlja dr. Karel Gržan.

*V knjižnici v Slovenski Bistrici bo nocoj predavanje Veronike Plantan in mag. Uroša Plantana – Starodavna umetnost zdravljenja – tradicionalna evropska medicina. (Predavatelja sta raziskovalca, poznavalca in izvajalca tradicionalne evropske medicine. Primerjata evropsko izročilo zdravljenja z drugimi tradicijami in odkrivata kako učinkovito pozdraviti tudi najhujša bolezenska stanja.)

Pravljici Paco se zaljubi bodo popoldne prisluhnili otroci v knjižnici v Poljčanah. V poljčanski glasbeni šoli bo nocoj skupni javni nastop učencev.

* Še v Vojnik. Vinogradniško – vinarsko društvo Vojnik pripravlja popoldne prikaz rezi vinske trte z Romanom Štabucem.