Kaj se v ponedeljek, 12.9., dogaja na Štajerskem?

ZREŠKO

* 20 let mineva, odkar je na Skomarju vrata odprla Skomarska hiša. Jubilej bodo v Skomarski hiši, ki je pred kratkim dobila še novo streho, obeležili pozno popoldne.

BISTRIŠKO

* Pionirska knjižnica Slovenska Bistrica vpisuje na Pravljične urice. Namenjene so otrokom od 5. leta starosti dalje in bodo potekale ob četrtkih popoldne od oktobra do konca marca. (Prijave zbirajo vsak ponedeljek, torek in sredo.)

CELJSKO

* V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo premierno uprizorili predstavo dijakov Celjske gledališke šole ‘Dogodek v mestu Gogi’. Mentorja predstave sta upravnica SLG Celje, mag. Tina Kosi in Kristian Koželj.

* Dan odprtih vrat v celjskem medobčinskem društvu delovnih invalidov.