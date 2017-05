Kaj se v ponedeljek, 1.5., dogaja na Štajerskem?

* Današnji dan delavcev bodo obeležili s tradicionalnim zborovanjem na Celjski koči. Pripravljajo prvomajski shod, obiskovalce bo zabavala skupina Power band, pričakujejo pa več tisoč ljudi.

* Na praznik dela bo velika veselica na ribniku Farovec pri Slovenski Bistrici. Pripravljajo prvomajski sejem in zabavni program. Popoldne pa se bodo pod velikim prireditvenim šotorom vrstili nastopi glasbenikov: skupine Črna mačka in Eva Boto, ansambla Poskočni muzikanti ter grupe Koktelsi. Mnogi se bodo danes odpravili tudi na tradicionalni prvomajski pohod na Boč.

* Konjiško planinsko društvo prireja tradicionalno prvomajsko srečanje na Stolpniku. Lovska družina Zrečepripravlja prvomajski pohod na Golek. V ponedeljkovo jutro pa se v obeh občinah prebujajo tudi ob zvokih godb na pihala, konjiški in zreški godbeniki po posameznih krajevnih skupnosti navadno igrajo vse do popoldneva.

* Na Šentjurskem prvomajsko srečanje domači planinci tradicionalno pripravljajo na Resevni. Tradicionalno je že prvomajsko dogajanje tudi na Ramni ob Slivniškem jezeru.

* Prvomajsko budnico v Rogaški Slatini pripravlja pihalni orkester Steklarne Rogaška, v Bistrici ob Sotli domača godba Orlica, ki obišče še Podsredo in Kozje, v Podčetrtku pa godba iz Desinića, ki bo imela tudi koncert v Vasi Lipa.

Dan bodo v Obsotelju in na Kozjanskem zaznamovali tudi številni pohodi: na Malo Rudnico, po poteh Krajevne skupnosti Polje ob Sotli in po obronkih Virštanja.

Dežela pravljic in domišljije iz Olimja pa za vse radovedneže in ljubitelje pravljic in narave organizira ogled pravljične dežele.