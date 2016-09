Kaj se v petek, 9.9., dogaja na Štajerskem?

BISTRIŠKO

* Začnimo na Bistriškem. V Slovenski Bistrici se začenja 2-dnevna prireditev Podobe bistriških domačij. Vrstili se bodo številni dogodki, eden osrednjih je dopoldanska okrogla miza z naslovom Izbrana kakovost Slovenija. Omenimo še odprtje razstave nagrajenih kruhov in potic, predstavitve grajske in spletne tržnice, prikaze obrti in običajev, vodene oglede gradu in okoliških kmetij, predstavil se bo lani nagrajeni inovativni mladi kmet Matjaž Frešer. Popoldne pa sledi še novost: vinsko kulinarični dogodek s skupino Gemaj.

* V Makolah poteka predzadnji dan letošnjega kiparsko – slikarskega simpozija Forma viva Makole. Danes si bo nastajajoče skulpture ogledala strokovna komisija pod vodstvom prof. Alena Krajnca.

* Na Črešnjevcu popoldne medvaški turnir v odbojki, na Pragerskem pa zvečer gasilska vaja.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Poglejmo v Obsotelje in na Kozjansko. Slavnostno sejo občinskega sveta ob občinskem prazniku pripravljajo v Podčetrtku. Podelili bodo nagrade Občine in počastili 50-letnico Term Olimia.

* V Rogaški Slatini bo kulinarični festival. Lokalni kuharski mojstri, vinarji in pivovarji so znova združili moči in obljubljajo slastno dogajanje.

* V sklopu Rokovega poletja pa v Šmarju pri Jelšah, v cerkvi sv. Roka, pripravljajo koncert Eleganca flavte in klavirja.

CELJSKO

* V Celjskem domu bo nocoj vrhunec 11. mednarodnega folklornega festivala Od Celja do Žalca, na enem odru bodo nastopili udeleženci, ki se udeležujejo festivala.

* V Kvartirni hiši v Celju bodo nocoj odprli slikarsko razstavo Tomaža Milača Koščki Ikarusa.

KONJIŠKO

* Dvodnevni košarkarski turnir Ikov memorial se bo drevi začel v Slovenskih Konjicah. Domačini se bodo v polfinalu pomerili z igralci Hrastnika, drugi polfinalni par je Elektra : Koš Celovec. Tekmi za končno 3. in 1. mesto bosta jutri.

ŠENTJURSKO

* V Šentjurju, v tamkajšnjem športnem parku, bo popoldne Mini olimpijada. Otroci se bodo pomerili v različnih športih, spoznali bistvo olimpizma in si prislužili pravo medaljo.