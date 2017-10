Kaj se v petek, 6.10., dogaja na Štajerskem?

* V Športni dvorani Zreče bo drevi osrednja prireditev ob 30-letnici mesta. Nastopili bodo člani Društva godbenikov Zreče in domači ansambli: Novi Zreški kovači, Hribovci, 7. raj, Zreška pomlad, Pohorci in Glas.

* V Žički Kartuziji bo popoldne 13. festival lepopisja. Razstavili bodo dela osnovnošolcev, ki so sodelovali na lepopisnem natečaju. Najboljšim ustvarjalcem bodo podelili priznanja. Poseben dan je danes za člane Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice. Trgatev pri obeh potomkah stare trte z mariborskega Lenta, in sicer v Škalcah in v Žički kartuziji, bodo imeli dopoldne.

* Praznik kozjanskega jabolka postaja polnoleten. V Podsredi je pestro že ves teden, pred vrhuncem dogajanja se popolne obeta odprtje dveh razstav.

V dvorani Grajske pristave v Rogatcu bo popoldne ob tednu otroka gledališka predstava. Hkrati bo začetek 8. sezone bralne značke Ježkov nahrbtnik

* Predavanje o prvi pomoči s poudarkom na oživljanju drevi v večnamenskem prostoru v Vitanju.

* Gremo na Bistriško. Na Tinjski Gori se začenja tretji mednarodni krimi in noir književni festival – Alibi. Sodelovalo bo pet piscev.

Na Pragerskem bo Dan odprtih vrat Sončkove stanovanjske skupine. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize želijo predstaviti delo in življenje oseb z invalidnostjo. Dnevi mošta in kostanjev bodo danes in jutri v več kleteh na Bistriškem. Prirejajo člani zadruge Konzorcij Ritoznojčan.

V prostorih gasilskega doma v Sl. Bistrici pa bo dopoldne krvodajalska akcija.

* Kako so kožuhali nekoč? To bodo prikazale članice Društva kmečkih žena iz Oplotnice to popoldne na tradicionalni prireditvi Kožuhanje kot nekoč na domačiji Kamenik v Bezini.