Kaj se v petek, 6.1., dogaja na Štajerskem?

* Akademija ob 74. obletnici padca Pohorskega bataljona bo nocoj v Bistriškem gradu. Osrednji del slovesnosti bo pogovor z Marjanom Žnidaričem, ki so ga naslovili Na Štajerskem nekoliko drugače. Pogovor o nekaterih posebnostih narodnoosvobodilnega odpora na Štajerskem bo vodil Mirko Munda. V kulturnem programu bodo nastopili učenci iz laporske šole.

* Zreški godbeniki bodo zvečer na Rogli ponovno odigrali božično-novoletni koncert. Ponovitev koncerta, ki ga najprej odigrajo 25. decembra v Zrečah, je zdaj že tradicionalna.

* V celjski Kvartirni hiši bodo popoldne odprli razstavo slikarja Ljubana Šege.

V vojniški športni dvorani pa po predlogu Tineta Lesjaka Katoliško društvo Ivan Šopar pripravlja koncert vokalnih skupin. Poleg gostov bo nastopilo tudi več domačih vokalnih skupin.

* Vokalna skupina Freya že več kot 20 let povezuje ljubitelje petja. V teh letih so se udeležili številnih revij in tekmovanj, kjer so dosegli zavidljive rezultate. Posneli so tudi več zgoščenk. Nocoj v šmarskem muzeju baroka pripravljajo praznični koncert. Gostje bodo Mladinski pevski zbor Glasbene šole Rogaška Slatina.

* V Kulturno-gasilskem domu v Gorici pri Slivnici pa bo popoldne na ogled predstava Babica Zima, kje si? V izvedbi dramske skupine BB Show. Namesto vstopnine bodo pobirali prostovoljne prispevke.

* Fotografsko razstavo pod naslovom ‘Sem puj, sn te vprašo’ bodo drevi odprli v konjiškem Patriotu.