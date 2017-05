Kaj se v petek, 5.5., dogaja na Štajerskem?

* Popoldne se začenja dobrodelnih 24 ur Konjičana Oliverja Tiča oziroma Olija Walkerja. Potem ko je pred letom dni prehodil Združene države Amerike, se danes za dober namen odpravlja po trasi Konjiškega maratona. V 24 urah bo 10-kilometrsko pot skušal prehoditi čim večkrat in tako zbrati čim več denarja za terapije bolne deklice Eveline.

Start in osrednje dogajanje dobrodelnega pohoda bo pred konjiškim gasilskim domom. Tam se lahko Oliverju na poti ali delu poti tudi pridružimo.

* Ob 25. obletnici delovanja centrov šolskih in obšolskih dejavnosti v Sloveniji popoldne tudi v domu na Gorenju pri Zrečah prirejajo dan odprtih vrat. Za otroke in odrasle pripravljajo številne aktivnosti in doživetja.

* V Narodnem domu v Celju bo nocoj dobrodelni koncert ob 20. obletnici Rotary kluba Celje. Dobrodelni izkupiček koncerta bo namenjen letovanju otroka s posebnimi potrebami.

Jubilejni gorsko tekaški dogodek ’20. juriš na Grmado’ danes pripravljajo v Celju. Pohodniki se bodo na Grmado podali iz Zagrada.

* V kulturnem centru v Rogaški Slatini bo 21. državna revija ljudskih pesmi, plesov in običajev Pika poka pod goro. Revija zaradi velikega števila nastopajočih poteka v dveh delih. Osrednja nit in poslanstvo revije je spoznavanje in ohranjanje slovenskih ljudskih pesmi, plesov in običajev ter utrjevanje narodne identitete.

V Kristalni dvorani v Rogaški Slatini bo večer najlepših arij sveta z Urško Pevec in Andrejo Krt ob spremljavi salonskega orkestra. Pred koncertom bo odprtje razstave slikarja Josipa Rubesa iz Krapinskih Toplic.

Zvečer bo v Rogatcu tamkajšnje vinogradniško društvo ocenilo lanski vinski letnik.

V Bistrici ob Sotli pa bo popoldne mednarodno srečanje na mostu prijateljstva Kunšperk–Gmajna. S srečanjem počastijo prijateljstvo prebivalcev s šempetrske in kumrovške strani reke Sotle.

* Koncert mešanega pevskega zbora Sonce bo zvečer v Kulturnem domu na Ponikvi.