Kaj se v petek, 30.12., dogaja na Štajerskem?

KONJIŠKO IN OPLOTNIŠKO

* V Sl. Konjicah in Oplotnici bodo že danes silvestrovali otroci. V Konjicah otroško novoletno rajanje z Damjano Golavšek, dedkom Mrazom in skupino D’Palinka Band pripravljajo danes. Tudi v Oplotnici se bodo otroci od leta poslovili to popoldne. V prostorih Občine jih bosta zabavali vili, ustvarjali bodo in se sladkali, prišel bo dedek Mraz.

* Zimski nogometni turnirji v konjiški športni dvorani: danes obračuni selekcij U15 in U19.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Če do letošnje zime v Obsotelju in na Kozjanskem ni bilo drsališča, so se letos razveselili kar dveh. V Rogaški Slatini so ga postavili v sklopu Kristalne vasi, v Podčetrtku pa na igrišču pri osnovni šoli. Drsališči obratujeta tudi v prazničnem koncu tedna.

V Rogaški Slatini je v teh dneh poskrbljeno še za eno zimsko radost. Obratuje tudi smučišče Janina.

ŠENTJURSKO

* Nuška Drašček z gosti bo nocoj prepevala v Šentjurju.

CELJSKO

* V dvorani Zlatorog bo v komediji Striptiz nastopil Matjaž Javšnik. V sklopu brezplačnih koncertov v Celju bo danes na Krekovem trgu koncert skupine Happy Ol‘ Mcweasel.

Božični koncert vojniških pevskih zborov in solistov pa pripravljajo nocoj v župnijski cerkvi SV. Jerneja v Vojniku.