Kaj se v petek, 3.2., dogaja na Štajerskem?

* Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje je dijake začela učiti dela s tehnologijo navidezne resničnosti. Danes tako odpirajo studio navidezne resničnosti – odprtja se bo udeležil tudi predsednik države Borut Pahor.

V Narodnem domu v Celju pripravljajo nocoj slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo celjskih zvezd – priznanj s področja kulture. V celjski kulturnici pripravljajo razstavo likovnih del pesnice in slikarke Milene Šimunič.

* V konjiškem prireditvenem centru Patriot se nocoj začnejo Kulturni dnevi 2017. Organizatorji projekta bodo v štirih vikendih za obiskovalce priredili različne kulturne vsebine. Kulturne dneve bo nocoj z likovno razstavo odprla ustvarjalka Sonja Hrastnik Jančič.

* V Slovenski Bistrici opoldne odpirajo drsališče. Gre za 200 kvadratnih metrov veliko drsališče z umetno podlago. Ves mesec bo stalo na dvorišču pred Zavodom za šport. Uporaba je brezplačna, prav tako izposoja drsalk.

Turistično društvo Breza Pragersko – Gaj zaokrožuje dvanajsto leto delovanja. Nocoj se bodo člani sestali na volilnem občnem zboru v domu kulture na Pragerskem.

* Sejo predsedstva Skupnosti občin danes gosti Podčetrtek. S predstavniki ministrstev za finance in za javno upravo bodo spregovorili o zakonodaji s področja javnih financ, financiranju občin in črpanju evropskega denarja.

V Rogaški Slatini pa bodo zvečer na ogled postavili dve razstavi. V mestni galeriji bodo preteklost obujali z razstavo krpank. Svoja dela bo predstavila Mariborčanka Nevenka Žlender. V Grand hotelu se bo s svojimi zimskimi krajinami in vedutami predstavil Branko Gajšt. Oba dogodka bodo popestrili s kulturnim programom.

* Učenci in učitelji konjiške šole Pod goro popoldne pripravljajo proslavo ob kulturnem prazniku -prireditev bo v Domu kulture, na ogled tudi razstava učencev

* Kako svojo storitev ali izdelek uspešno umestiti na trg, kako oblikovati učinkovito promocijo in komunikacijsko strategijo? To bodo spoznali udeleženci dopoldanske brezplačne delavnice v prostorih Aktivatorja Šentjur.

* Košarkarji Konjic, ki so ta teden dobili nasprotnike za četrtfinale Pokala Spar – Hopse s Polzele, bodo drevi doma odigrali novo tekmo v 2. slovenski ligi. Za trenutno tretje mesto na prvenstveni lestvici se bodo udarili z igralci Triglava – Obe ekipi imata do zdaj na svojem računu 8 zmag in 5 porazov.