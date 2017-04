Kaj se v petek, 28.4., dogaja na Štajerskem?

* Popoldne bodo odprli obnovljeni odsek ceste Spodnje Jelce – Presečno na območju KS Gorice pri Slivnici. V prvi fazi ureditve so obnovili več kot kilometer lokalne ceste od meje z občino Dobje proti Spodnjim Jelcam. V sklopu del so obnovili tudi nekaj plazov.

* Veselo bo pozno popoldne na Mlačah. Tradicionalno bodo tam postavili prvomajski mlaj, in sicer pred domom krajanov. Postavljanju mlaja sledi še družabno srečanje.

* Na Bistriško. V Slomškovem domu v Sl. Bistrici bo nocoj na ogled komedija Na pučini.

DPD Svoboda Sl. Bistrica prireja nocoj ogled operete Kneginja Čardaša v Zagrebu.

Krvodajalska akcija bo dopoldne v Poljčanah.

Kud Matiček Spodnja Polskava in Ritam Misli iz Varaždina pripravljata mednarodni literarni dogodek – večer poezije in glasbe BREZMEJNOST. Svojo poezijo bodo v dvorani Vetrinjskega dvora v Mariboru združili pesniki iz Makedonije, Hrvaške in Slovenije, med slednjimi tudi Milan Novak s Spodnje Polskave. Člani dramske sekcije KUD Matiček bodo obenem uprizorili kratko zgodbo »In nikakor ne pozabi na zobnike«, ki se bo na izviren način razpletala skozi ves večer. Dogodek BREZMEJNOST je mednarodni projekt in se izvaja že drugo leto.

* Konjeniški center Celje bo zopet zaživel v tekmovalnem vzdušju! Do konca vikenda pripravljajo tekmovanje za Pokal Slovenije v preskakovanju ovir za mlajše mladince, mladince, U25 in člane.

V celjski dvorni Golovec bo nocoj koncert Siddharte.