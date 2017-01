Kaj se v petek, 27.1., dogaja na Štajerskem?

* Na 9. mednarodnem festivalu podvodnega filma in fotografije ‘Sprehodi pod morjem’ v Slovenskih Konjicah bodo popoldne odprli razstavo podvodne fotografije in razstavo otroških del mednarodnega likovnega natečaja. Sledil bo še zanimiv glasbeni večer. Festival se bo končal jutri, s projekcijami filmov, predavanji o potapljanju in podelitvijo nagrade Grand Prix.

* Nocoj bo znano, kdo so najboljši športniki leta 2016 v občini Slovenska Bistrica. Športno-zabavna prireditev z več kot 35-letno tradicijo bo v športni dvorani Bistrica. Častna gosta bosta Bogdan Gabrovec in Ana Velenšek.

Čebelarji Čebelarskega društva Slovenska Bistrica se bodo popoldne zbrali na letnem zboru in med drugim dogovorili letošnje načrte.

V bistriški glasbeni šoli pa bo nocoj koncert Nekoč in danes. Nastopili bodo nekdanji učenci.

* Številnim festivalom, ki zadnja leta gostujejo v vse bolj priljubljenem Mestnem kinu Metropol, se nocoj pridružuje še Mednarodni filmski festival Rotterdam. Projekt prinaša festivalsko dogajanje iz Nizozemske tudi v Celje. Danes in jutri bodo tako običajnim kinoprojekcijam dodali še pogovore za avtorji v živo iz Rotterdama.

V Pokrajinskem muzeju v Celju pa bodo dopoldne spregovorili o projektih, ki jih pripravljajo v letu 2017.

* Drugi Slomškov večer v tej sezoni bo zvečer v Slomškovi rojstni hiši pri Ponikvi. Peter Pučnik bo spregovoril o medsebojnih odnosih in potrebi po tem, da bi nas drugi razumeli. Večer bodo sooblikovali pevci domačega cerkvenega otroško-mladinskega pevskega zbora.

Ustvarjalnice za otroke popoldne prirejajo v Ipavčevem kulturnem centru. Spoznavali bodo likovne tehnike in materiale.

Občni zbor bodo drevi imeli člani Planinskega društva Slivnica pri Celju.

Košarkarji Tajfuna pa se bodo drevi v Hruševcu pomerili z ekipo iz Šenčurja.

* Naj športnico in športnika minulega leta bodo zvečer razglasili v Rogaški Slatini. Na tradicionalni prireditvi, ki jo organizira tamkajšnja športna zveza, podelijo še druga priznanja.

O vzrokih bolezni in o tem, kako podaljšati življenje, pa bodo zvečer spregovorili v grand hotelu Rogaška.