Kaj se v petek, 24.2., dogaja na Štajerskem?

* Z lutkovno predstavo za odrasle se bo v konjiškem Patriotu drevi nadaljeval ‘Kulturni 2017’ Kluba študentov Dravinjske doline.

Planinci pa se bodo drevi družili na dveh lokacijah. Člani Planinskega društva Zreče bodo imeli redni letni zbor v prostorih zreškega gasilskega doma. Po končanem uradnem delu bo imel alpinist in fotograf Franci Horvat kratko potopisno prestavitev z naslovom Pozdravljena, Himalaja. Planinci iz Loč pa se bodo zbrali na turistični kmetiji Lopan. Rednim ‘opravilom’ bo sledilo predavanje Viljema Kovačiča o dogodivščinah članov društva v letu 2016.

* Kmetijski svetovalci bodo tudi predstavili ukrepe kmetijske politike za letos – predavanje bo dopoldne v gasilskem domu v Slovenski Bistrici in opoldne v Razvojnem centru narave Poljčane.

Akcija darovanja krvi bo dopoldne v prostorih šole v Makolah.

Planinsko društvo Poljčane prireja nocoj občni zbor društva v domu na Boču. Prav tako se bodo sestali člani in članice Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Njihov letni zbor bo zvečer v bistriški vojašnici.

* Na Celjskem ta konec tedna pripravljajo 5. festival malih vokalnih skupin ‘in spiritu canticum’ oz. po slovensko ‘v duhu pesmi’. Festival do nedelje v Vojnik in Celje prinaša repertoar slovenskih in tujih avtorjev, posvetne in sakralne, ljudske in umetne pesmi. Poleg organizatorja festivala, skupine In spiritu, bodo nastopili tudi gostje iz Ljubljane, Maribora, Slovenske Bistrice in Črenšovcev.

* Agatha Christie je avtorica številnih kriminalnih romanov.. Kot pravijo raziskovalci njenega življenja je veljala za razvejano osebnost, ki se je prepletala z njenimi knjižnimi junaki. Več o njenem življenju bodo predstavili zvečer v Rogatcu v napeti gledališki drami.

* Še na Šentjursko. V Slomškovi rojstni hiši na Slomu pri Ponikvi bosta zakonca Marinka in Aleš Čerin spregovorila o pereči temi odnosa med generacijami, še posebej med starši in tasti ter njihovimi “ta mladimi”. Večer bodo sooblikovale pevke in pevci cerkvenega mešanega zbora.

Zaključek bralne značke za odrasle bodo pripravili v šentjurskem Ipavčevem kulturnem centru. Pred podelitvijo priznanj bralcem si bodo ogledali gledališko predstavo Gajaš, arestant z Vladom Novakom.

* Futsal ekipa Dobovec Pivovarna Kozel bo zvečer doma v 1. slovenski ligi igrala proti Sevnici.