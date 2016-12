Kaj se v petek, 23.12., dogaja na Štajerskem?

BISTRIŠKO

* Osrednja slovesnost v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti bo v domu krajanov na Tinju, nastopili bodo domači kulturni delavci in učenci tinjske osnovne šole.

* V domu Svoboda v Sl. Bistrici bo popoldne na ogled komedija Božična žurka v pisarni. Na Božičkovem sejmu pa znova pestra ponudba: popoldne domači Lions klub prireja Palačinkijado, nato bodo sledili nastopi domačih glasbenikov – učencev šole petja Orfe-us, pevcev iz Laporja, ter skupin Skalama in Soundfly.

* 14. tradicionalni božično-novoletni pohod z baklami po poti Forma vive Makole bo popoldne.

KONJIŠKO

* Koncert Severine bo zvečer v Slovenskih Konjicah, na parkirišču Fijavž.

* V Ločah bo nocoj zaživel pravljični svet. Božično pravljico pripravlja ekipa Penziona Kračun oziroma lokala Ob železnici. Še preden jih bo drevi obiskal Božiček, pa bo Ob železnici pestro na praznični tržnici. Vse od poldneva naprej se bodo tam predstavili različni lokalni ponudniki.

OPLOTNICA IN VITANJE

* Predbožični rock koncert bo Društvo Mladinski center Oplotnica drevi pripravilo na grajskem dvorišču v Oplotnici. Božični koncert z gosti Oktet Dolič pa bo v organizaciji Pevskega zbora Beli cvet v cerkvi Sv. Petra in Pavla v Vitanju.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* V šmarskem kulturnem domu je letošnji december postregel že z nekaj zabavnimi predstavami. Tudi nocojšnji večer bo poln smeha. V komediji Maoštija čuj bosta obiskovalce zabavali Nataša Tič Ralijan in Mojca Partljič.

* V 1. slovenski futsal ligi se bodo drevi pomerili igralci PROEN Maribora in Dobovca Pivovarne Kozel.