Kaj se v petek, 2.9., dogaja na Štajerskem?

* V Celju bodo danes uradno odprli 11. mednarodni folklorni festival ‘Od Celja do Žalca’, odprli bodo tudi razstavo ‘Etno oblačila in plesi mojega naroda’.

V Narodnem domu v Celju bo slavnostna akademija ob 70. letnici rokometa, v enem od gostinskih lokalov v Celju pa bo nastopil Vlado Kreslin.

* V Mariboru bo slovesno ob spominu na prenos sedeža mariborske škofije. Osrednjo prireditev pripravljajo popoldne v dvorani Narodnega doma Maribor. Slavnostni govornik bo dr. Marjan Turnšek, program pa bodo pripravili učenci Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška, igralec Rado Padalec in vokalna skupina Kvariton.

* V Bistriškem gradu bo nocoj koncert Bilo je v šestdesetih. Ob projekciji dogodkov iz šestdesetih let prejšnjega stoletja bodo obiskovalci v živo poslušali tudi slovenske glasbene uspešnice iz tistega časa v izvedbi mladih glasbenikov iz bistriške občine. Še en glasbeni dogodek bo nocoj v Slovenski Bistrici: domača glasbena skupina Soundfly bo predstavila videospot svoje prve in tudi poletne uspešnice radijskih valov – Sledi mi. Premiera videospota bo v Dolce Viti, obogatila jo bo tudi modna revija Frizerskega salona Fru fru v sodelovanju z butikom OK in nakitom Taraja.

Popoldne se na različnih športnih prizoriščih v Slovenski Bistrici začenja 19. Impolijada – tradicionalne športne igre zaposlenih v industrijski coni Impol.

*V Kinu Šmarje pri Jelšah bo zvečer na ogled film Ben-Hur.