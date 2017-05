Kaj se v petek, 19.5., dogaja na Štajerskem?

* V Oplotnici se do nedelje obeta pestro dogajanje ob 19. občinskem prazniku. Danes pripravljajo zaključno prireditev projekta Pasavček in osrednjo slavnostno akademijo v dvorani Rudija Žnidariča.

* V vitanjski kulturni dvorani bo drevi slavnostna seja ob 140-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Vitanje.

* Tradicionalno prireditev “Maja se dogaja” bodo na Prevorju danes združili z 20. obletnico domačega Kulturnega društva.

Svet, v katerem želim živeti … pa so naslovili osrednjo prireditev ob 50-letnici Vrtca Šentjur. V Ipavčevem kulturnem centru bodo nastopili vrtčevski otroci. Prireditev bodo spremljali tudi na velikem zunanjem zaslonu.

* Koncert Žive in Neje Skrbiš s prijatelji bo nocoj v Bistriškem gradu. Živa in Neja sta po končani Glasbeni šoli v Slovenski Bistrici nadaljevali glasbeno šolanje – pianistka Neja šolanje nadaljuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, flavtistka Živa pa na deželnem konservatoriju v Celovcu. Nocoj se bosta predstavili s kitaristom Dejanom Rumpfom. Vsi trije so prejemniki nagrad na več domačih in mednarodnih tekmovanjih.

Akcija darovanja krvi bo dopoldne v gasilskem domu v Slovenski Bistrici.

* V Konjice. Maturanti Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče bodo opoldne na mestnem trgu skupaj zaplesali na ulični četvorki.

V tednu ljubiteljske kulture pa bo drevi v dvorani konjiške glasbene šole območna revija odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin.

* Ljudska univerza Rogaška Slatina v slatinskem kulturnem centru pripravlja zaključek šolskega leta Univerze za tretje življenjsko obdobje. Zvečer bodo kulturni center preplavili glasovi domačega moškega pevskega zbora, v goste prihaja tudi ženski. Šmarski Muzej baroka drevi gosti Komorni moški zbor Celje.

Drevi pa bodo na trgu Vasi Lipa v Podčetrtku nastopile tuje folklorne skupine iz Češke, Italije, Romunije, Srbije in Hrvaške.

* V kulturnem domu v Štorah bo nocoj redni letni koncert Ljubiteljskega pevskega zbora Štore. V Galeriji sodobne umetnosti v Celju pripravljajo odprtje razstave Ive Tratnik, v celjski Antiki pa literarni večer s Simono Babič.