Kaj se v petek, 17.2., dogaja na Štajerskem?

* V Celjskem mladinskem centru pripravljajo predstavitev programa Erasmus+. Program je namenjen izboljšanju zaposljivosti mladih in posodobitvi izobraževanja, usposabljanja ter mladinskega dela. Celjski aktiv društva novinarjev Slovenije pa pripravlja volilni občni zbor.

* Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž – Zapojmo in zaigrajmo kot nekoč, bo nocoj v domu kulture v Studenicah.

Stand up komedija komika Boštjana Gorenca – Pižame 50 odtenkov njive bo nocoj na ogled v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici.

* Literarno-glasbeni večer z Jernejem Dirnbekom – Dimekom iz skupine MI2 bo zvečer v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju. Predstavil bo svoj roman Pevci pozabljenih pesmi in z akustično kitaro izvedel nekaj najžlahtnejših skladb iz svojega opusa.

Na Aninem večeru na Prevorju bodo predstavili knjigo dr. Karla Gržana Vstanimo v suženjstvo zakleti.

* Člani zbora Collegium vocale iz Celja se bodo predstavili v Selah pri Podčetrtku. S koncertom bodo obeležili kulturni praznik.

Ustvarjalno popoldne pa se obeta v Bistrici ob Sotli. Pred bližajočim pustom v tamkajšnji knjižnici pripravljajo delavnico. Čas med ustvarjanjem jim bo krajšala pravljica.

* S potopisnim predavanjem o Turčiji se bo v konjiškem Patriotu drevi nadaljeval ‘Kulturni 2017’ Kluba študentov Dravinjske doline.