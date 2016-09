Kaj se v petek, 16.9., dogaja na Štajerskem?

ZREŠKO

* Z odprtjem novozgrajenega pločnika pri bencinskem servisu bodo opoldne v Zrečah začeli s prireditvami v sklopu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Poleg 170 metrov pločnika so tam uredili še kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo in položili zaščitne cevi, ki so pripravljene za polaganje optike.

BISTRIŠKO

* V Slovenski Bistrici pa v sklopu Evropskega tedna mobilnosti spodbujajo uporabo e-koles. Pri TIC-u sredi mesta bodo danes uredili e-polnilno postajo.

* V Leskovcu in Starem Logu praznujejo krajevni praznik. Dopoldne pripravljajo predstavitev domačega vrtca in turističnega društva Ajda. Ročnodelski krožek društva upokojencev bo razstavil svoja dela, kulturniki pa pripravljajo literarni večer.

* Na dvorcu Štatenberg se začenja dvodnevna regijska likovna kolonija Štatenberg.

* Večer ljudskega petja prireja Društvo invalidov Črešnjevec.

* Na Pragerskem pa bo tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici.

OPLOTNIŠKO

* V prostorih oplotniške osnovne šole bo to dopoldne krvodajalska akcija. V sodelovanju z mariborskim transfuzijskim oddelkom jo pripravlja tamkajšnji Rdeči križ.

ŠENTJURSKO

* Člani Mešanega pevskega zbora Sonce s Ponikve drevi pripravljajo koncert. Na sproščenem glasbenem dogodku v prostorih šole na Ponikvi se jim bodo pridružili tudi gosti.

CELJSKO

* Dan gospodarske diplomacije bo na celjskem sejmu.

* Modni bodo v nakupovalnem centru Citycenter, saj pripravljajo jesensko modno revijo. Predstavili bodo aktualne trende jesensko-zimskih kolekcij.

* Družba Zeos bo danes predala 40 uličnih zbiralnikov za ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij 12 županom občin, v katerih Simbio opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki.

MARIBOR

* V mariborski Kibli Jasna Kozar, udeleženka Likovnih prijateljevanj, odpira razstavo Avatar