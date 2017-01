Kaj se v petek, 13.1., dogaja na Štajerskem?

* V Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju bodo gostili interaktivno razpravo o prihodnosti Evropske unije Café Europa . Ob kavi in neformalnem pogovoru želijo izvedeti, kakšno je mnenje ljudi o Evropski uniji danes in kakšno EU prihodnosti si želijo. Mnenja, pobude in razmišljanja prisotnih z vseh regionalnih pogovorov bodo osnova za razprave o reformi EU

* Danes bo na prvem programu RTV SLO predvajan prvi del Noči Modrijanov 2016. Drugi del bo predvajan prihodnji petek, obakrat ob 20.00. Obe predvajanji bodo ponovili tudi v nedeljo.

* V Narodnem domu v Celju bodo podelili srebrna in bronasta priznanja za celjske Mepijevce. V šolskem letu 2014/15 so k programu, ki je sicer v Sloveniji prisoten že več kot desetletje, pristopile tudi tri celjske srednje šole, leto kasneje pa še III. osnovna šola Celje.

V gledališču Zarja v Trnovljah pri Celju bodo slavnostno uprizorili Shakesperovo tragedijo Macbeth, v predelavi Tomaža Krajnca in Nejca Jezernika.

* Monokomedijo Moška copata si bodo nocoj ogledali v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici. V predstavi blesti Ranko Babić, igralec, ki se je mnogim vtisnil v spomin kot lik iz serije Kusadžije ter Ibro iz Ene žlahtne štorije.

* Po tritedenskem tekmovalnem premoru se na igrišča vračajo tisti, ki nastopajo v 1. slovenski futsal ligi. Ekipa Dobovec Pivovarna Kozel bo drevi gostila Tomaž Šic bar, Proen Maribor pa Litijo.

Košarka: v Ligi Nova KBM se bo šentjurski Tajfun doma pomeril proti Zlatorogu iz Laškega.