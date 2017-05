Kaj se v petek, 12.5., dogaja na Štajerskem?

* Oder Doma kulture v Slovenskih Konjicah bodo nocoj z muzikalom Briljantina zavzeli dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina.

Konjičani se bodo lahko tudi nasmejali na prireditvi StandUp Maratonec. V Patriotu bo nastopil Andrej Težak Tešky, ki bo v desetih dneh pretekel 500 kilometrov in obiskal 30 slovenskih mest. V Slovenskih Konjicah se mu bodo pridružili še Mladen Pahović, Anton Pevc in Eva Virc.

Že dopoldne pa bosta v vitanjski kulturni dvorani lutkovni predstavi osnovnošolcev. S predstavo Planet solata se bodo predstavili učenci konjiške šole Ob Dravinji), s predstavo Sneguljčica pa mladi iz Petrovč.

* V Slovenski Bistrici se začenja Teden vseživljenjskega učenja, prireditev ki bo v mesecu in pol na širšem bistriškem ponudila več kot 100 priložnosti za druženje in izobraževanje. Vse bodo brezplačne.

Slovenska vojska 15. maja slavi Dan slovenske vojske. V sklopu tega praznika imajo v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici danes Dan odprtih vrat, kjer bodo javnosti predstavili svoje delo in zmogljivosti.

* Teden ljubiteljske kulture v Šentjurju drevi začenjajo z odprtjem razstave domačih likovnikov, kasneje si bo mogoče ogledati še vaje šentjurskega folklornega društva.

* Danes in jutri bo v šmarskem kulturnem domu drugi festival amaterskega in neodvisnega filma. Začeli ga bodo s predvajanjem novega slovenskega dokumentarnega filma o Tini Maze.

V Romarskem domu v Olimju bo predstavitev knjige Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Zvečer pa bo v kulturnem centru v Rogaški Slatini v sklopu tedna ljubiteljske kulture še revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin.

* V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo drevi premiera drame Nebeški odred. V Plesnem forumu pripravljajo nocoj dobrodelni avanturistični večer z Zvonetom Šerugo.

V mladinskem centru pa bo nocoj nastopil hip hop izvajalec Nipke.

* Košarkarji ljubljanske Union Olimpije čakajo na nasprotnika, s katerim se bodo borili za naslov državnega prvaka. Dobili ga bodo drevi po odločilni tretji tekmi polfinala med Rogaško in Zlatorogom – Slatinčani in Laščani, ki so že zapravili eno zaključno žogico, se bodo pomerili v Rogaški Slatini.