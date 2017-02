Kaj se v petek, 10.2., dogaja na Štajerskem?

* Tudi na Šolskem centru Šentjur potekajo informativni dnevi. Tam izvajajo več izobraževalnih programov s področja prehranske verige.

V Športnem parku Šentjur pripravljajo Kuriln’co – predstavil se bo lokalni ustvarjalec elektronske glasbe Alen Herič.

* Danes in jutri bodo zaradi informativnih dni jutranji in popoldanski vlaki proti Ljubljani vozili z dodatnimi vagoni. Danes bo poleg rednih vlakov med Celjem in Ljubljano vozil tudi dodatni vlak.

* Slavnostna akademija ob minulem kulturnem prazniku bo nocoj v Oplotnici. V dvorani Rudija Žnidariča bodo podelili tudi priznanje za življenjsko delo na področju kulture, in sicer Bernardki Tič. V Oplotnici pa bodo danes pripravili tudi krvodajalsko akcijo.

* V kulturno umetniškem društvu Zarja v Trnovljah pri Celju bodo nocoj premierno uprizorili predstavo Vanja v režiji Tomaža Krajnca.

V kulturnem domu v Štorah bo dan za najmlajše. Saj bodo popoldne uprizorili otroško predstavo Butalci.

* Igralci futsal ekipe Dobovec Pivovarna Kozel bodo zvečer v 1. slovenski ligi na domačem igrišču igrali proti Benediktu.

* Na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče danes in jutri potekajo informativni dnevi. K vpisu vabijo tako bodoče gimnazijce kot dijake zreške srednje poklicne in strokovne šole.

* Z večerom smeha se bo nadaljeval ‘Kulturni 2017’ Kluba študentov Dravinjske doline. V konjiškem Patriotu bodo drevi pripravili Impro ligo – Stand up.

Predavanje o postopkih oživljanja pa bodo zvečer pripravili v poročni dvorani v Vitanju – prikazali bodo tudi oživljanje z defibrilatorjem.

* V noči na 7. februar leta 1944 so enote 14. divizije prečkale Sotlo in prišle na Štajersko. Mejno reko so prečkale v Sedlarjevem, kjer v spomin na osvobodilne dogodke pripravljajo slovesnost. Slavnostni govornik bo minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Alfi Nipič bo gost glasbeno-pogovornega večera v Rogaški Slatini. Dogodek ob kulturnem prazniku bo popestril mlad bobnar Simon Škrlec.

Stand up komedijo s Tadejem Tošem pa pripravljajo nocoj v Šmarju pri jelšah.

* Knjižna čajanka z Marjeto Žebovec: Med plameni 1. svetovne vojne, dopoldne v Šentjurju