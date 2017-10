Kaj se v nedeljo, 8.10., dogaja na Štajerskem?

* Tradicionalno, 14. vseslovensko srečanje kmetov pripravljajo na Ponikvi in Slomu. Letos želijo kmetje odgovorne še posebej opozoriti na pomen ohranitve obdelovalne zemlje.

Srečanje vsako leto začnejo z mašo na Ponikvi, nato ga nadaljujejo s slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu. Osrednji gost bo Dejan Horvat, kmet in duhovnik.

* Z literarnim večerom in branjem nastalih zgodb popoldne na Tinjski gori končujejo letošnji mednarodni književni festival.

V domu Svoboda v Slovenski Bistrici pa bo nocoj na ogled monokomedija Dejana Kalana – Marš v tri sto … narodnih. Uprizarja domači Uščip teater.

Pred Slomškovim domom v Laporju bodo dopoldne brali grozdje s potomke najstarejše trte na svetu.

* Ob 70. letnici Lovske družine Vojnik domača lovska družina pripravlja Hubertovo mašo v vojniški župnijski cerkvi.

Združenje borcev za vrednote NOB Celje dopoldne na Celjski koči pripravlja partizanski miting »Celjska koča 2017«. Dogodek pripravljajo v spomin na boj 1. celjske čete, v spomin na legendarni prihod XIV. in odhod 130 rudarjev iz Pečovnika.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa bodo pozno popoldne v Ligi prvakov gostovali v Parizu. Po uspešni predstavi proti Veszpremu bodo pri trenutno najbogatejši ekipi na svetu lovili drugo zaporedno zmago med evropsko elito.

* Za konec poglejmo, kaj nedeljo prinaša v Obsotelje in na Kozjansko.

V Podsredi končujejo Praznik kozjanskega jabolka, ki je letos prinesel bolj malo jabolk, a zato pestro dogajanje – še danes je tam tržnica z regionalnimi proizvodi, ki jo spremlja bogato dogajanje, tako kulturno kot športno obarvano.

Na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini bo popoldne Dan gasilcev, policije in reševalcev – ti bodo pokazali svoja vozila in opremo, predstavili delo, na prizorišču bo med drugim tudi prevračalnik – simulator prevračanja v avtomobilu. Poskrbljeno bo za otroke, vrhunec pa prinaša atraktivna gasilska vaja.

V dvorani v Pristavi pri Mestinju bo popoldne nastop ansamblov in ljudskih pevcev – Pr’jatli zapojmo, naj pesem doni.