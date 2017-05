Kaj se v nedeljo, 7.5., dogaja na Štajerskem?

* Pri starem vlaku v Zrečah bodo popoldne Eko čarovnije. Poleg ustvarjanja in okušanja zdrave prehrane pripravljajo pester program z različnimi aktivnostmi.

* V Celju bo danes v ospredju Dom Svetega Jožefa. Popoldne pripravljajo srečanje otroških in mladinskih cerkvenih pevskih zborov, že dopoldne pa srečanje in blagoslov motorjev in motoristov.

* Popoldne bo v kulturnem domu v Bistrici ob Sotli dobrodelna prireditev Iz srca v srce. Nastopili bodo otroci vrtca in šole z gosti, člani skupine Mi2 in zmagovalcem talentov WildArt. Izkupiček bodo namenili šolskemu skladu.

Pri Svetem Florijanu pri Rogaški Slatini ob florijanovem pripravljajo gasilsko parado in mašo za gasilce. Po maši bo blagoslov in prevzem vozila za prevoz gasilske ekipe. Florijanove maše bodo tudi v cerkvi sv. Eme nad Pristavo pri Mestinju, v Selah pri Podčetrtku in na Svetih gorah nad Bistrico.

Moški pevski zbor Kozjanski park Kozje v večnamenskem centru v Kozjem organizira pevsko srečanje. Na evropski ploščadi v Rogaški Slatini pa dopoldne poteka sejem rabljenih koles. Idealna priložnost za tiste, ki ste prerasli svoje kolo, ga ne potrebujete več ali ga želite zamenjati.