Kaj se v nedeljo, 4.9., dogaja na Štajerskem?

VITANJSKO

* Popoldne bo na Bukovi Gori slavnostno odprtje novo asfaltirane ceste Krivec-Završan. Dogodek ob odprtju pripravljata vaški skupnosti Ljubnica-Bukova Gora in Vitanjsko Skomarje. Po uradnem delu sledi kulturni program z glasbo in druženjem.

ŠENTJURSKO

* Na Planini pri Sevnici bo danes tradicionalna angelska nedelja z gasilci. Tudi letos pripravljajo povorko s prikazom starih kmečkih opravil.

* Podjetje Asfalt Kovač pa na Planini proslavlja prenovo cerkve Svetega križa. Obnovili so fasado in zvonik ter uredili cestni dostop do cerkve. Za obnovo so se odločili, ker želijo ohraniti kulturno-zgodovinske spomenike na Šentjurskem. Do zdaj so obnovili že tri zvonike in dve cerkvi.

* Če ste ljubitelj starodobnikov in ravno obnavljate svojega jeklenega konjička, potem bo danes treba v Šentjur. Člani tamkajšnjega Kluba starodobnikov namreč pripravljajo sejem rabljene opreme in rezervnih delov za starodobnike – pri Muzeju Južne železnice.

* Za ljubitelje glasbe pa zvečer v IKC pripravljajo koncert skupine Pliš.

ZREŠKO

* Praznovanje župnijskega zavetnika svetega Egidija bodo v Zrečah drevi obogatili s predavanjem Andreja Grobelnika. Naddekan in rojak Zrečanov bo govoril o zgodovini mesta in župnije Zreče, takoj po večerni maši. Osrednje praznovanje bo sicer že dopoldne.

CELJSKO

* V Domu svetega Jožefa v Celju pripravljajo nocoj koncert celjskega Dixieland ansambla. Zasedbo združuje 7 odličnih glasbenikov s širšega Celjskega, ki imajo že 15 letno tradicijo.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* V duhu dobrososedskih odnosov krajev z obeh strani Sotle bo danes srečanje na mostu v Sedlarjevem. Gre za vsakoletno druženje prebivalcev Podčetrtka in Zagorskih sel, krajev, ki ju sicer ločuje državna meja. Dogodek je vključen v niz prireditev ob občinskem prazniku Podčetrtka, ki ga bodo obeležili naslednjo soboto.

* Člani Obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah se bodo sprehodili v preteklost. Na prireditvi ‘Čarobni čas brezčasnosti’ bodo prikazali vzdušje, lepoto, kreativnost dogajanja v času priprave na poroko. Vrnili se bodo 100 in več let nazaj v preteklost. Svoje mojstrstvo bodo pokazali lokalni frizerji in cvetličarji.

KONJIŠKO

* Motokrosisti bodo danes v Škednju lovili točke slovenskega pokalnega tekmovanja.

BISTRIŠKO

* Kinološko društvo Slovenska Bistrica vpisuje v tečaj šolanja psov. Vpis bo dopoldne v prostorih društva na Kuglu.

* V Botaničnem vrtu TAL 2000 bo popoldne II. Štajerski dan piva, predstavitev hmelja in otroško delavnico.