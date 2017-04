Kaj se v nedeljo, 30.4., dogaja na Štajerskem?

* Štajersko bodo drevi osvetlili številni kresovi.

Že 26. kresovanje pripravljajo na celjski Špici, kjer bodo obiskovalce zabavali Vera Šolinc in Originali. Kresovali bodo tudi pri Pušn šanku pr Tini na Šmartinskem jezeru, kjer pripravljajo koncert skupine Donačka.

V več krajih na Bistriškem bodo popoldne postavljali majsko drevo (med drugim tudi v Leskovcu). Kresovanje z ansamblom Naveza prirejajo nocoj na Pragerskem.

Organizirani kresovanji bosta danes na travniku Petre v Vitanjskem Skomarju ter na konjiški Skali.

Veselo bo tudi na Ramni ob Slivniškem jezeru – igral bo ansambel.

V parku dvorca Strmol v Rogatcu bo kresovanje z gasilci.

* Prireditev Živel 1 pika maj s koncertom slatinskega big banda bo zgodaj popoldne na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Zbrane bo nagovoril ljudski ustvarjalec Nani Poljanec v vlogi Lenina. V svojem govoru bo združil vse dobre in manj dobre strani socializma in kapitalizma. Na prireditvi sodelujejo še člani Literarnega društva Sončnica in harmonikarji.

Motorji bodo dopoldne zahrumeli pri farni cerkvi v Šmarju pri Jelšah. Domači moto klub Šparon riders pripravlja že 15. blagoslov motorjev, motoristov in motoristk.

Krajevna skupnost Dobovec organizira tradicionalni prvomajski pohod na Donačko goro. Po poteh turistične osmice se bodo odpravili na Svetem Štefanu.

* Druga letošnja dirka slovenskega državnega prvenstva v motokrosu pa bo danes v Škednju pri Slovenskih Konjicah. Predsednik Avto-moto društva Slovenske Konjice Drago Alenc je vesel, da bo pri njih znova tekmoval tudi Tim Gajser. Alenc opozarja vse obiskovalce prireditve, da strogo upoštevajo navodila redarjev, in parkirajo vozila na za to določenih mestih.

* Pozno popoldne osrednja mariborska prireditev pred praznikom dela, na kateri bo govornik predsednik Sinlesa Lojze Raško

* Brezplačne meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi bodo dopoldne opravljali v učilnici župnišča na Jerneju.