Kaj se v nedeljo, 28. avgusta, dogaja na Štajerskem?

ZREČE – Lovska družina Zreče bo danes obeležila 70-letnico delovanja lovske družine in 106 let lovstva na zreškem Pohorju. Najprej bo pri Lovskem domu v Zrečah zbor lovcev in Hubertova maša. Sledi podelitev priznanj lovcem. Ob sedemdeseti obletnici družine so zreški lovci izdali tudi zbornik.

BUČE – Popoldne bo slovesno tudi na Bučah, kjer bodo namenu predali obnovljeno cesto Buče – Polje.

JEŠOVEC – V cerkvi Sv. Treh kraljev v Ješovcu (pri Slovenski Bistrici) bo žegnanje in ponovitev zlate maše župnika Janeza Osvalda iz Laporja.

FRANKOLOVO – Na Frankolovem domače društvo Talon pripravlja poletni kramarski sejem in sicer v graščinskem parku.

ROGATEC – Pred občinskim praznikom, ki ga občina Rogatec praznuje v soboto, nas čaka zanimiva nedelja. Dopoldne bodo praznovali jernejevo nedeljo, ki je tudi farni praznik. Popoldne bo 20 let delovanja obeležilo društvo ročnih možnaristov, Društvo žena Donačka gora pripravlja razstavo o rožah, odvilo se bo tudi občinsko prvenstvo v taroku.

ŠENTJUR, CELJE – Koncert ob zaključku poletne pevske jazz delavnice bodo mladi glasbeniki zvečer pripravili na Vrtu Ipavčeve hiše v Šentjurju. *V Celju pa v sklopu večerov v atriju pripravljajo v Domu svetega Jožefa koncert Škofjeloškega orkestra Amadeo.

SLOV. BISTRICA – V Slovenski Bistrici bo 11. kolesarski vzpon na Tri kralje in 4. pohod na Tri kralje. Zbirno mesto bo na parkirišču pri tovarni Impol. Prireditev je namenjena tako rekreativcem kot profesionalnim kolesarjem, pravijo v Športnem društvu Tinje, ki organizira vzpon.

PREVORJE – Na Prevorju se bodo dopoldne zbrali ljubitelji pohodništva, saj pripravljajo tradicionalni pohod po Guzajevi poti. Pred začetkom pri Večnamenskem objektu obljubljajo kulturni program z odprtjem likovne razstave. Popoldne bodo zaključek pohoda s kulturnim programom pripravili na Planini.

ŠPORT – Štajerski nogometni derbi med Celjem in Mariborom bo drevi na Areni Petrol v Celju. Ekipi se bosta pomerili v sklopu 7. kroga 1. slovenske lige.

*Štajerski ljubitelji športa pa bodo danes z zanimanjem spremljali tudi dogajanje na Nizozemskem, kjer si lahko motokrosist iz Makol Tim Gajser že zagotovi naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP.