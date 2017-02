Kaj se v nedeljo, 26.2., dogaja na Štajerskem?

* Tudi nedelja bo v Celju v znamenju pusta. Tradicionalno maškarado pripravljajo v gasilskem domu Ljubečna in v domu krajanov v Zagradu. Veliko pustovanje bo tudi v Domu svetega Jožefa.

* V Zrečah bo tradicionalno pustovanje popoldne.

* Pustni konec tedna bodo v Obsotelju in Kozjanske sklenili na Sladki Gori. Popoldne bo pustno rajanje pred tamkajšnjim domom gasilcev in krajanov. Tradicionalno pustovanje organizira Turistično društvo Skriti biser, ki obljublja norčavo vzdušje ob krofih in toplih napitkih.

* Zdaj pa še k drugim dogodkom dneva. V Slovenskih Konjicah bo slavnostna seja ob 110-letnici organiziranega čebelarstva Dravinjske doline. Na seji bodo podelili tudi priznanja.

* Planinsko društvo Poljčane prireja v domu na Boču planinsko šolo za male in velike.

V Studenicah bo popoldne premiera domače odrasle dramske sekcije, igra Trije vaški svetniki.

Koncert SEKSTAKORD, ob 70. obletnici KUD-a Gaj Zgornja Polskava, bo nocoj v tamkajšnjem kulturnem domu. Kot predskupina bo nastopila Jeans in visoke petke.

* V Slovenskih Konjicah pa bo danes še drugi dan 4. Memorial Vladimirja Kebra v streljanju z zračnim orožjem. Včeraj so strelci tekmovali s puško, danes bodo še s pištolo.

* Na Ptuju eden od vrhuncev Kurentovanja: mednarodna pustna in karnevalska povorka več tisoč mask