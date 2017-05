Kaj se v nedeljo, 21.5., dogaja na Štajerskem?

* Svečano bo popoldne pri ‘veliki ridi’, na odseku ceste, ki povezuje Zreče in Gorenje. Tam bodo uradno odprli nekaj manj kot 500 metrov obnovljene ceste, ki je Občino Zreče, državo in KS Gorenje stala 175 tisoč evrov.

* V sklopu tridnevnega dogajanja ob prazniku občine Oplotnica bo popoldne prvi Festival narodno-zabavne glasbe ‘Pod Pohorjem’. Sicer pa bo nedelja v Oplotnici minila tudi ob meddruštveni lovski tekmi za pokal Občine, ribiči bodo prikazali ribolov v rezervatu park, potekal bo družabni program, plesni nastop. Tridnevno praznovanje pa bodo Oplotničani končali z večerno veselico s Poskočnimi muzikanti.

* V Žičah bodo s popoldansko prireditvijo obeležili 120 let domačega Prosvetnega društva France Prešeren.

* Na Bistriško. V Poljčanah bo popoldne prireditev ob 25-letnici sekcije Pevke ljudskih pesmi. Prireditev so naslovili Naj se sliši ljudska pesem. Kot gosti bodo nastopili še pevke in pevci iz Lipovc, Štatenberga, Slovenske Bistrice ter Tamburaši Kavkler.

Botanični vrt Tal 2000 popoldne prireja odprtje sezone. Pripravljajo razstavo mineroloških in geoloških novosti v zbirki.

Srečanje starejših krajank in krajanov bo dopoldne na Zgornji Ložnici.

V Slovenski Bistrici bo dopoldne dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam in Dan družin. Vseslovenska akcija ni klasičen tek, saj se del proge preteče z zavezanimi očmi, s čimer vsak udeleženec izkusi vsakdanjo težavo s katero se spopadajo slepi in slabovidni posamezniki. Tek prireja Lions in Leo klub Sl. Bistrica.

* Vokalna skupina In spiritu pripravlja nocoj v vojniški osnovni šoli jubilejni koncert ob 10-letnici delovanja. V Novi Cerkvi tamkajšnje turistično društvo pripravlja ob svetovnem dnevu čebel sajenje medonosnih rastlin v obeh šolah.

* Planinsko društvo Vitanje danes organizira že 35. tradicionalno planinsko srečanje na Paškem Kozjaku.

* V sklopu Tedna ljubiteljske kulture v domu krajanov na Grobelnem pripravljajo prireditev Vesna poje. Moški pevski zbor Kulturnega društva Šentvid pri Grobelnem, Rajske strune in Pevska skupina iz Jakoba se bodo s pesmijo poklonili pomladi. Ljudska pesem bo glavno vodilo današnjega pomladnega večera.

* Popoldne bo v Rogaški Slatini glasbeno obarvano. Učenci Glasbene šole Simona Plemenitaša zaključujejo sklop prireditev tedna ljubiteljske kulture s koncertom v kulturnem centru.

* Tretjo tekmo finala državnega prvenstva bodo drevi odigrali košarkarji Rogaške in Union Olimpije – tekma bo v Rogaški Slatini.