Kaj se v nedeljo, 18.9., dogaja na Štajerskem?

ZREŠKO

* V Termah Zreče je danes praznik goveje juhe. V kuhanju se bo pomerilo šest skupin. Sledila bo pokušina skuhanega. Tekmovanje bosta popestrila ansambel Žurerji in otroška folklorna skupina Društva Vladko Mohorič.

BISTRIŠKO

* Popoldne bo na Črešnjevcu srečanje starejših krajank in krajanov. Na Pragerskem bo šahovski turnir za pokal Krajevne skupnosti. Botanični vrt Tal 2000 prireja popoldne razstavo semen in plodov iz botaničnega vrta in okolice.

ŠENTJURSKO

* Skupine upokojencev iz Kozjanskega in zamejstva bodo popoldne nastopile v Gorici pri Slivnici. Mednarodna kulturna prireditev bo v Kulturno-gasilskem domu.

CELJE

* V Celju bodo uprizorili misterij Bog kliče. Gre za kratek misterij avtorja Nika Kureta, v uprizoritvi mladih Župnije Celje – sv. Jožef ter režiji Jožeta Planinška.

KONJIŠKO

* Pohodniki se to jutro odpravljajo na ‘Loško-Zbelovsko planinsko pot’. Gre za tradicionalni, že 17. pohod, ki ga bodo začeli pred Penzionom Kračun v Ločah, po prehojenih 27 kilometrih pa se bodo vrnili v Loče, na turistično kmetijo Lopan, kjer bo cilj.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Od danes pa vse do sobote bo v Podčetrtku potekalo evropsko veteransko prvenstvo v badmintonu. Na tekmovanje je prijavljenih več kot 1.000 igralcev in igralk iz 36 držav. Tekmovalci, stari od 35 let pa do več 70 let, se bodo pomerili v različnih kategorijah.

VELENJE

* V Velenju se začenja Pikin festival – v sedmih dneh obljubljajo 70 gledaliških, lutkovnih, plesnih in glasbenih predstav ter več kot 100 kreativnih delavnic.