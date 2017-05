Kaj se v nedeljo, 14.5., dogaja na Štajerskem?

* Predstavitev gasilne opreme v novo pridobljenem vozilu bodo dopoldne pripravili člani Prostovoljnega gasilskega društva Vitanje. Dogodek bo na športnem igrišču pred KSEVT-om.

* Zdaj pa v OinK. V Kozjem bodo popoldan praznovali florjanovo. Ob prazniku zavetnika gasilcev se bodo gasilci občine in drugi družili pri gasilskem domu v Kozjem.

Turistično društvo Pristava pri Mestinju organizira romanje po svetoemski fari. Začetek romanja bo po maši pri sv. Urbanu.

Javni sklad za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah v cerkvi v Olimju organizira območno srečanje. Večer bodo z izbranim petjem polepšale male pevske skupine.

Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah in pihalni orkester Marezige bosta teden kulture začela s šov programom na ploščadi pred šmarskim kulturnim domom. Sledi koncert v dvorani kulturnega doma.

Rogatec pa bo danes športno in prijateljsko obarvan. Ponovno se bodo kolesarji zbrali na prijateljskem kolesarjenju po dolini Sotle. Začetek bo zjutraj izpred železniške postaje v Rogatcu, kolesarji pa morajo s sabo imeti osebni dokument.

* V Domu Svetega Jožefa v Celju bodo mladi pripovedovali o svojih doživetjih v Kanadi in Ameriki. Kasneje bodo odprli tudi razstavo ‘Slehernik po Sleherniku’. Ta je kar pet let živel z vsakoletno uprizoritvijo na Jožefovem in grajskem hribu srednjeveški misterij Slehernik.

* Na Ponikvi danes prirejo pohod po poteh te krajevne skupnosti. Jutranji štart bo pred šolo, zaključek s srečelovom devetošolcev pa na Lovskem domu. Med potjo bodo člani društev pripravili različne športne točke.

* Turistično društvo Jelka Šmartno na Pohorju prireja popoldne vaške igre na gasilskem poligonu.