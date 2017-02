Kaj se v nedeljo, 12.2., dogaja na Štajerskem?

* Da bi izvedeli, kakšne so dejanske potrebe občanov za uporabo širokopasovnih priključkov, so v občini Poljčane pozvali prebivalce, da izpolnijo anketo. V Poljčanah namreč želijo vsem omogočiti dostop do priključkov najvišjih hitrosti. Pričakujejo, da bodo letos razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo večini gospodinjstvom v občini zagotavljala širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s.

* Predvajanje dokumentarnega filma Fenomen Bruno Groning – po sledeh ‘čudodelnega izceljitelja’, bo drevi v dvorani konjiške Glasbene šole. O njem govorijo kot o čudodelnem zdravniku, ki je živel v Nemčiji. Čeprav je že pokjni, danes njegovo delo nadaljuje Krog prijateljev Bruna Groninga.

* Še v Celje. V Celjskem domu pripravljajo nocoj tradicionalni Valentinov koncert mladih pevk in pevcev Vocal BK Studia. Pripravljajo izbor najlepših ljubezenskih skladb in duetov zabavne glasbe.