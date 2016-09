Kaj se v nedeljo, 11.9., dogaja na Štajerskem?

OPLOTNIŠKO

* Med Oplotnico in Slovenskimi Konjicami odpirajo obnovljeni cestni odsek. Gre za malo manj kot 500 metrov. Občani so sami pripravili podlago in prispevali denar za razširitev ceste.

* Tudi danes občanka Oplotnice Antonija Potnik slavi 102. rojstni dan. Včeraj so ji med drugimi že voščili predstavniki občine in Rdečega križa, danes praznuje v krogu najbližjih. Slavljenka je namreč vse do letos, torej dobrih 100 let, rojstni dan slavila 11. septembra. Pred kratkim pa so v več kot sto let stari krstni knjigi našli podatek, da je v resnici rojena dan prej.

* Z Oplotniškega pa še to: v Koritnem pri družini Košir bodo obeležili 14-letnico blagoslova zvona in kapele na Tajni. Pripravljajo program z druženjem, ki ga bodo popestrili godba na pihala iz Frajhama, pevci in godci.

KONJIŠKO

* V Žički kartuziji bodo popoldne sklenili letošnje Duhovne tabore. Že 18 let jih v kartuziji pripravlja psihiatrinja iz Loč Cvijeta Pahljina. Vsako leto zaključek taborov posvetijo tudi problematiki samomora. Pripravljajo tudi meditacijo in mašo za žrtve samomora.

BISTRIŠKO

* Srečanje starejših in invalidnih prireja popoldne Župnijska Karitas Slovenska Bistrica. Zbrali se bodo pri maši v farni cerkvi, nato sledi družabno srečanje s pogostitvijo.

* Na kolesarski izlet se popoldne odpravljajo krajani Črešnjevca. Izlet bodo zaključili na Pretrežu, kjer bodo tudi odprli novi asfaltni odsek.

* Otroški igralni dan bo popoldne na igrišču v Gaju na Pragerskem. Pripravili bodo napihljiva igrala in otroški gasilski poligon.

ZREŠKO

* Na Brinjevi gori popoldne tradicionalni koncert družinskega petja ‘Pri nas doma se vedno pelo je’