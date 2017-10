Kaj se v nedeljo, 1.10., dogaja na Štajerskem?

* Obnova na območju dela Muzejskega trga pred Osrednjo knjižnico Celje in dela trga Na okopi, je v zadnji fazi. Zato bo od danes na tem območju veljal nov prometni režim.

Celotno območje bo označeno kot območje za pešce, ki izjemoma dovoljuje vožnjo z vozili za potrebe dostopov in dostave. Parkiranje na območju za pešce ne bo dovoljeno.

Stanovalci bodo daljinske upravljalce lahko kupili. Za obnovo je občina odštela dober milijon evrov.

* Ob začetku tedna otroka 2017 bo popoldne v Kulturnem domu Zreče predstava za otroke ‘Dino in čudežni Toni’ gledališča Ku kuc. Predstava je brezplačna, po njej pa bo še pogostitev in druženje.

* Na grajskem dvorišču v Slovenski Bistrici bo dopoldne tradicionalna prireditev otroški Živ žav. Začenja se z otroško gledališko predstavo Tetka jesen, ki jo pripravljata domačinki Ines Mohorko Germ in Mirela Jurič. Po predstavi bodo otroške delavnice.

Ditka in Gorazd Čepin bosta gosta nocojšnjega grajskega večera v samostanu Studenice.

* Še v Obsotelje in na Kozjansko poglejmo. V Šmarju pri Jelšah bo 1. festival godb in kulinarike. Potekalo bo mednarodno srečanje pihalnih godb, za gurmane bo poskrbljeno s Kuhno pod jelšami in tržnico domačih dobrot, za najmlajše pa z delavnicami.

Voden pohod po Kozjanskem parku, ki bo danes, je uvod v letošnji 18. praznik kozjanskega jabolka. Poteka od Bizeljskega gradu, med potjo bodo postanki, kjer bodo strokovnjaki iz Kozjanskega parka predstavili naravovarstvene teme. Društvo žena Rogatec organizira popoldanski izlet v Mozirski gaj

V slatinskem kulturnem centru pa Nives Drovenik pripravlja predavanje ‘Vzrok bolezni, podaljšajte življenje’.